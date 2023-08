W ocenie amerykańskiego think tanku śmierć szefa Wagnera zakłóca zdolność formacji do odwrócenia skutków kampanii Kremla i rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Wspomniana kampania miała na celu osłabienie, podporządkowanie i zniszczenie organizacji po czerwcowym buncie Prigożyna.

REKLAMA

Zobacz wideo Prof. Legucka: Putinowi udaje się utrzymać lojalność w elitach władzy

ISW o przyszłości Wagnera. Pozostaną bez środków finansowych?

"Według doniesień rosyjskie ministerstwo obrony utworzyło prywatne firmy wojskowe, które rekrutowały obecny i były personel Wagnera, aby przejąć kontrolę nad ich operacjami za granicą" - pisze ISW. Ponadto, według rosyjskich źródeł, Kreml odmówił zapłaty białoruskiemu rządowi za rozmieszczenie wagnerowców na Białorusi. Kwestie finansowe miały być między innymi powodem wycofywania się bojowników z Białorusi. "Wysiłki mające na celu osłabienie Wagnera mogły doprowadzić do znacznej ucieczki wojskowych. Niektórzy blogerzy wojskowi zaprzeczyli jednak twierdzeniom, że bojownicy Wagnera demontują swój obóz we wsi Cel" - donosi think tank.

Wyeliminowanie przywództwa Wagnera prawdopodobnie kończy wszelkie niezależne od rosyjskiego ministerstwa środki, jakimi dysponowała formacja. Instytut przedstawił prawdopodobne scenariusze dalszych losów Grupy Wagnera. "Pozostaje niejasne, czy Kreml zamierza całkowicie rozproszyć Wagnera, czy zamierza odtworzyć go jako znacznie mniejszą organizację całkowicie podporządkowaną rosyjskiemu ministerstwu obrony. Trzecia opcja to przywrócenie Wagnera jako quasi-niezależnej organizacji pod kierownictwem nowego dowódcy lojalnego wobec Kremla - jest możliwa, ale mało prawdopodobna" - czytamy w raporcie.

Katastrofa lotnicza, w której miał zginąć Prigożyn. ISW o przemówieniu Putina: Ostrzeżenie

Instytut w swoim raporcie pisze także o czwartkowym przemówieniu Władimira Putina, w którym po raz pierwszy zabrał głos ws. katastrofy lotniczej pod Moskwą. Przywódca złożył "najszczersze" kondolencje rodzinom wszystkich ofiar. - Pragnę zauważyć, że osoby te wniosły znaczący wkład w naszą wspólną sprawę walki z reżimem neonazistowskim w Ukrainie [takich propagandowych określeń Putin używa, by uzasadnić atak na ten kraj - red.]. Pamiętamy o tym i nie zapomnimy - mówił o katastrofie Putin. Rosyjski przywódca określił Prigożyna jako "utalentowanego biznesmena", który "popełnił wiele błędów".

ISW zaznacza, że rosyjskie źródło, powołujące się na osobę, która znała Prigożyna, mówi, że przywódca Wagnera "był przekonany, że Putin mu wybaczy".

Prigożyn prawdopodobnie nie docenił tego, jak poważnie jego bunt osobiście upokorzył Putina. Najwyraźniej przecenił także wartość swojej lojalności wobec Putina. Putin przywiązuje dużą wagę do lojalności i często nagradzał lojalnych rosyjskich urzędników i dowódców wojskowych, nawet gdy zawiedli. Bunt Prigożyna był aktem znaczącej niesubordynacji, pomimo jego twierdzeń, że zbuntował się z lojalności wobec Rosji

- ocenia think tank. Jak określono, oświadczenie Putina było zatem "ostrzeżeniem dla tych, którzy są obecnie lojalni wobec Putina, że niektóre błędy są zbyt poważne, aby lojalność mogła je przezwyciężyć". W kwestii wyznaczenia następców Prigożyna i Utkina ISW pisze, że Wagner z tym zwleka prawdopodobnie z powodu "gotowości Putina do publicznego zamordowania ich przywódców".

Katastrofa lotnicza pod Moskwą. Na pokładzie miał być między innymi Jewgienij Prigożyn

Przypomnijmy, w środę wieczorem w regionie Tweru pod Moskwą doszło do katastrofy odrzutowca Embraer Legacy 600C. Na jego pokładzie miał znajdować się między innymi szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn oraz założyciel formacji Dmitrij Utkin. Według informacji przekazanych przez rosyjską agencję informacyjną RIA Novosti w katastrofie odrzutowca zginęło wszystkie dziesięć osób. Jak poinformowały rosyjskie media niezależne, na miejscu katastrofy znaleziono zwłoki wszystkich pasażerów i członków załogi. Rosyjska Agencja Lotnicza "Rosawiacja" potwierdziła, że Jewgienij Prigożyn znajdował się na pokładzie samolotu.

W katastrofie mieli zginąć: Jewgienij Prigożyn, Siergiej Propustin, Jewginij Makarjan, Aleksandr Totmin, Walerij Czkałow, Dmitrij Utkin i Nikołaj Matusiejew. Wśród członków załogi są to: Aleksiej Lewszin (dowódca), Rustam Karimow (drugi pilot) oraz stewardessa Kristina Raspopowa.