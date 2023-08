Żółw postrachem chorwackiej wyspy. Ugryzł już cztery osoby. "To bardzo nietypowe zachowanie"

W chorwackiej miejscowości Slatine na wyspie Ciovo grasuje żółw, który ugryzł już co najmniej cztery osoby. Jak pisze index.hr, zwierzę zostało zauważone po raz pierwszy na początku sierpnia, kiedy zaatakowało pływaka. Ślad po ugryzieniu osiągał średnicę 10 centymetrów.

Chorwacja. Żółw postrachem na wyspie Civo. "Musimy wierzyć, że żółw się uspokoi"

Profesor Alen Soldo z Wydziału Studiów Morskich Uniwersytetu w Splicie podkreślił w rozmowie z portalem, że choć na Adriatyku występuje wiele żółwi, to ludzie na ogół ich nie zauważają, ponieważ zwierzęta trzymają się z dala od brzegu. Sytuacja w Slatine jest więc nietypowa. Dodatkowo żółwie zazwyczaj nie gryzą ludzi, nie są agresywnymi zwierzętami. Zaatakować mogą jednak w ramach samoobrony. - Jeżeli zbliżysz się do żółwia, który jest na swoim terytorium, gdy żeruje lub się rozmnaża, będzie się bronił - podkreślił Soldo.

Podobnie uważa Mario Andrijolić, który w rozmowie z HRT Regional Daily poprosił o niesianie paniki. - Musimy wierzyć, że nie będzie więcej ugryzień, a żółw się uspokoi - powiedział. Dr hab. inż. Drasko Holcer, z Chorwackiego Muzeum Historii Naturalnej, dodał natomiast, że na plażach, na których gniazdują żółwie, samce czekają na samice, które przychodzą złożyć jaja, by ponownie je zapłodnić. - W takich stacjach wiadomo, że samce mogą atakować - podkreślił.

Żółw podgryza turystów w Chorwacji. "O strachu nie trzeba wspominać"

Portal slobodnadalmacija.hr nie bagatelizuje jednak problemu. Jak podkreśla, plaże Ciovo są aktualnie pełne turystów i to właśnie oni byli do tej pory najczęściej atakowani przez żółwia. Mimo że w okolicy zostały rozwieszone plakaty z ostrzeżeniami, ciężko je znaleźć. Wiele miało zostać zdjętych w strachu o utratę wczasowiczów. Zafrapowani mieszkańcy podkreślają, że gdyby pies ugryzł dziesięć osób w wiosce, o sprawie zrobiłoby się głośno. A człowiek w morzu jest bezsilny w konfrontacji z ok. 50-kilogramowym gadem.

Jedną z zaatakowanych osób był turysta ze Słowenii. - Nie wiem, jak to może być śmieszne dla kogokolwiek. Nasz gość został ugryziony w udo po przyjeździe. Praktycznie na płyciznach, pięć metrów od brzegu. Ponieważ jest osobą starszą i ma choroby przewlekłe, musi otrzymywać antybiotyki. Nie mówiąc już o strachu (którego się najadł - red.) - podkreśliła rozmówczyni portalu Lovorka Radun.

Nie jest jasne, jaki konkretnie żółw atakuje w Slatine, mówi się jednak, że może to być żółw karetta. Osobniki tego gatunku mogą osiągać długość 120 centymetrów i wagę 100 kilogramów. Nie mają zębów, ale ich silna szczęka może doprowadzić nawet do złamania ugryzionej kończyny. Największym niebezpieczeństwem jest jednak infekcja bakteryjna, którą można zarazić się od gada.