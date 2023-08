O sprawie napisali dziennikarze z gazety "Aachener Zeitung". Do dużej akcji niemieckiej policji doszło we wtorek 22 sierpnia. Prokuratorka Akwizgranu Katja Schlenkermann-Pitts potwierdziła, że powodem działań śledczych była sprawa zaginięcia Polki Doroty Gałuszki-Graniecznej. - W tej sprawie jesteśmy o krok dalej - przekazała prokuratorka dodając, że śledztwo prowadzone jest w sprawie zabójstwa kobiety.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy wiesz, co zrobić, gdy zaginie ktoś bliski?

Niemcy. Policja natrafiła na fragmenty ciał i kości w domu męża zaginionej Polki. Śledztwo prowadzone jest w sprawie zabójstwa

Jak dodają niemieccy dziennikarze, na terenie domu, który należy do męża zaginionej Polki, policjanci znaleźli fragmenty ciała i kości. Szczątki zostały zabezpieczone do dalszych analiz, jednak wyniki sekcji zwłok na razie nie są dostępne. Prokuratorka, ze względu na dobro śledztwa, nie chciała zdradzać bardziej szczegółowych informacji. Wiadomo jednak, że w sprawie aresztowany został mąż Doroty.

Policja od razu podejrzewała, że zaginiona Dorota tak naprawdę została zamordowana. W poszukiwania ciała kobiety zaangażowane były ogromne siły, jednak w 2016 roku nie natrafiono na żaden ślad Polki. Z braku jednoznacznych dowodów mąż Doroty, który został wówczas aresztowany, nie usłyszał żadnych zarzutów.

Dorota Gałuszka-Granieczny zaginęła w 2016 roku

29-letnia Dorota Gałuszka-Granieczny zaginęła dokładnie 18 października 2016 roku w miejscowości Selfkant. Polka mieszkała w Niemczech od 11 lat. Miała też tam rodzinę: męża Manfreda i mającego w dniu jej zaginięcia siedem lat syna Konrada. Kobieta pracowała w pizzerii oraz jako kucharka w przedszkolu. 23-letniego Manfreda poznała w Radlinie (województwo śląskie) gdy miała 17 lat. Wówczas do jej domu przyszedł pracownik spółdzielni, który miał sprawdzić stan balkonu w mieszkaniu jej rodziny.

Najbliższa rodzina Polki od początku przeczuwała, że z 29-latką stało się coś złego. Nie wierzyli bowiem, by kobieta mogła zostawić swoje ukochane dziecko. - Dorotka nie zostawiłaby syna, nie wyszłaby bez torebki, bez okularów i bez telefonu! - mówiła w rozmowie z "Faktem" tuż po zaginięciu Doroty jej mama, pani Barbara.

- Zniknęła zaraz po tym, jak oświadczyła Manfredowi, że nie chce z nim być - dodała kobieta. Jak podkreślała w 2016 roku, w małżeństwie jej córki od jakiegoś czasu nie działo się najlepiej. W 2010 roku Dorota postanowiła odejść od męża i na dłużej wróciła do Polski. W Radlinie urodziła też drugiego syna. Mąż zaczął błagać ją, by wróciła do Niemiec. Kobieta uległa, a po kilku miesiącach zdarzyła się tragedia - ich siedmiomiesięczny syn Wiktor zmarł podczas snu.

Po kilku latach kobieta znów powiedziała rodzinie, że zamierza odejść od męża. Nieoficjalnie powodem tej decyzji miał być związek z innym mężczyzną. 18 października 2016 roku Polka miała powiedzieć mężowi, że chce separacji. Jej syn Wiktor był wówczas na wyjeździe ze szkołą. Gdy wrócił następnego dnia, mamy już nie było.

Podejrzenia rodziny i śledczych wzbudziło to, że Manfred zgłosił zaginięcie żony dopiero po trzech dniach. Śledczych przekonywał, że Dorota wyjechała po kłótni i urwała kontakt. - Jestem przekonana, że on ma życie mojej córki na sumieniu. Albo zrobił to sam, albo posłużył się innymi rękami - mówiła pani Barbara. Manfred nigdy też nie brał udziału w poszukiwaniach żony. Jak opisuje Natalia Brand z podcastu "Historie osób zaginionych", tłumaczył tę decyzję tym, że tak kazał robić mu jego adwokat.