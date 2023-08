Zobacz wideo Ukraina zdemontowała herb ZSRR z pomnika "Matki Ojczyzny". Zastąpił go trójząb

Rosyjska agencja transportu lotniczego Rosawiacja opublikowała komunikat z listą nazwisk siedmiu pasażerów i trzech członków załogi obecnych na pokładzie lecącego z Moskwy do Petersburga samolotu, który rozbił się w środę w obwodzie twerskim. Według agencji Interfax na miejscu znaleziono 10 ciał ofiar, wśród nich są lider Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn i jego prawa ręka, założyciel grupy Dmitrij Utkin ps. Wagner.

Apel do wagnerowców po śmierci Jewgienija Prigożyna. "Trzeba przejść na stronę Ukrainy"

Grupa rosyjskich bojowników, którzy w rozpętanej przez Rosję wojnie walczą po stronie Ukrainy, wezwała najemników z Grupy Wagnera do pomszczenia śmierci swoich liderów - informuje Reuters. - Stoicie teraz przed poważnym wyborem: możecie stanąć przy bramie resortu obrony Rosji i służyć jako psy obronne dla egzekutorów swoich dowódców albo zemścić się - podkreślił Denis Kapustin, dowódca Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego walczącego przeciwko Kremlowi w Ukrainie i w Rosji. Dodał, że "aby się zemścić, trzeba przejść na stronę Ukrainy".

Jeśli nie popełniłeś zbrodni wojennych na terytorium Ukrainy, sugerujemy, abyś dołączył do naszych szeregów i najpierw ukończył tę krwawą maszynkę do mięsa, tak zwaną operację specjalną, a następnie ponownie maszerował na Moskwę, ale tym razem nie zatrzymuj się 200 km od obwodnicy Moskwy, ale dotrzyj do końca!

- czytamy w odezwie zamieszczonej na koncie Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego na Telegramie. Apel zakończono zapewnieniem, że "w przypadku dobrowolnego przejścia na stronę Ukrainy, Siły Zbrojne Ukrainy i Ministerstwo Obrony Ukrainy gwarantują wam bezpieczeństwo i godne warunki!"

Katastrofa odrzutowca Jewgienija Prigożyna pod Moskwą

W Rosji trwa śledztwo w sprawie katastrofy samolotu należącego do szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna. Biznesmen oskarżany przez międzynarodową społeczność o terroryzm miał znajdować się na pokładzie. Część komentatorów nie wyklucza jednak, że śmierć Prigożyna mogła zostać sfingowana. Ukraińska agencja Unian przywołuje opinię doradcy szefa MSW Ukrainy Wiktora Andrusiwa. Wyjaśnił on, kto może stać za likwidacją lidera Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna i co może wskazywać na morderstwo. W środę wieczorem Rosawiacja potwierdziła, że wśród 10 osób znajdujących się na pokładzie samolotu, który rozbił się w obwodzie twerskim na zachodzie Rosji, byli szef najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn i jego "prawa ręka" Dmitrij Utkin, ps. Wagner. Z nieoficjalnych doniesień kanału informacyjnego Shot na Telegramie wynika, że na lotnisku Szeremietiewo wprowadzono specjalny rozkaz - wszyscy funkcjonariusze ochrony zostali ściągnięci do pracy, łącznie z tymi przebywającymi na urlopach. Kanał informuje również o rzekomej eksplozji na pokładzie samolotu, którym miał podróżować Prigożyn.

"Jedną z decyzji po buncie Prigożyna było danie [ministrowi obrony Siergiejowi] Szojgu i [szefowi sztabu generalnego Walerijowi] Gierasimowowi czasu na pokazanie wyników ich działań do września. Jeśli nie byłoby żadnych efektów, wówczas Prigożyn ponownie wszedłby do gry, ale tym razem z nowym ministrem obrony i szefem sztabu generalnego. Tak więc zabicie Prigożyna oznacza, że Szojgu i Gierasimow zawiedli i nie mieli innych opcji, jak tylko likwidację szefa wagnerowców" - cytuje Unian. Według Andrusiwa "po tym incydencie w Federacji Rosyjskiej będzie więcej prób zamachów".

