Rosyjski deputowany o masowych odejściach z Grupy Wagnera. "Przepływ jest spory"

- W tej sytuacji wiem tylko jedno, że osoby, które niedawno służyły w Grupie Wagnera, teraz masowo znajdują się zarówno w jednostkach korpusu ochotniczego, jak i na kontraktach w armii rosyjskiej, wchodząc w skład tej struktury. Ten przepływ jest spory. W tej chwili nic mi nie wiadomo o istnieniu struktury Grupy Wagnera, kto jest tam liderem itd. - przekazał w rozmowie z News.ru rosyjski parlamentarzysta Aleksandr Borodaj.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy czujesz się bezpiecznie w Polsce? [SONDA]

Przypomnijmy, w środę w okolicach Tweru rozbił się prywatny samolot koordynatora najemników Grupy Wagnera Jwegienija Prigożyna. Portal "Nowaja Gazieta. Europa" napisał, że na miejscu znaleziono dziesięć ciał, właśnie tyle osób znajduje się na liście transportowej. Wśród pasażerów są nazwiska Jewgienija Prigożyna i jego zastępcy Dmitrija Utkina, posługującego się pseudonimem "Wagner".

Analitycy amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną podają że "Putin prawie na pewno wydał dowództwu rosyjskiej armii rozkaz zestrzelenia samolotu Jewgienija Prigożyna". W ocenie analityków Kreml uznał, że wystarczająco odizolował Prigożyna i Utkina od najemników, aby ci nie zbuntowali się po śmierci szefów. Większość niezależnych analityków wojskowych i dziennikarzy śledczych jako przyczynę katastrofy samolotu szefa wagnerowców wskazuje zestrzelenie rakietą ziemia - powietrze.

Grupa Wagnera w Białorusi

Polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych szacuje liczbę wagnerowców na terytorium Białorusi na 5 tysięcy żołnierzy. Najnowsze zdjęcia satelitarne, zrobione przez serwis Planet Labs, pokazują, że rozpoczęto usuwanie namiotów w bazie rosyjskich najemników we wsi Cel obok Osipowicz, w centralnej części Białorusi. Z ponad 270 namiotów, w których mieszkali członkowie Grupy Wagnera, usuniętych zostało 101. W każdym z namiotów mieszkało około 20 żołnierzy, więc z bazy wyprowadzono prawdopodobnie do 2 tysięcy wagnerowców. Sprzęt wojskowy stacjonowany w bazie pozostaje na miejscu. Niezależni analitycy uważają, że część żołnierzy Grupy Wagnera mogła zostać przesunięta do innych baz i poligonów na Białorusi. Na przykład do leżącej 20 kilometrów od Celu bazy Repiszcza, gdzie w sierpniu zbudowano nowe obiekty wojskowe.