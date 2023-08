Według doniesień dziennikarza i działacza na rzecz praw człowieka Władimira Oseczkina, na którego powołuje się komentator polityczny Igor Suszko, Jewgienij Prigożyn miał być przygotowany na ewentualny zamach na siebie. Przypomnijmy, w środę (23 sierpnia) pod Moskwą doszło do katastrofy prywatnego samolotu, na którego pokładzie znajdować miał się między innymi szef wagnerowców.

Jewgienij Prigożyn "miał plan B"? Dziennikarz: Oczekuje się masowego wycieku materiałów przeciwko Putinowi

"Źródło Oseczkina: Służby bezpieczeństwa Prigożyna zabrały całą elektronikę i dokumenty ze swoich biur i zniknęły. Prigożyn miał plan B na tę sytuację i oczekuje się, że masowe wycieki kompromitujących materiałów przeciwko Putinowi nastąpią, jeśli (szef wagnerowców - red.) rzeczywiście nie żyje" - pisze Suszko. Oseczkin ma być także "na 99,999 proc. pewien, że Prigożyn rzeczywiście został zamordowany przez Putina".

O tym, że Prigożyn był gotowy na śmierć, pisaliśmy już wcześniej. Szef wagnerowców wielokrotnie wypowiadał się na ten temat. - To bardzo mądra decyzja, żeby mnie zabić. (...) Najważniejsze jest nie to, kiedy umrzesz, ale jak umrzesz -mówił i podkreślał, że nie boi się o swoje życie, bo "przyjdzie to, co musi".

Katastrofa samolotu, na którego pokładzie miał być Jewgienij Prigożyn. Dwa miesiące temu wagnerowcy maszerowali na Moskwę

Do katastrofy samolotu doszło dwa miesiące po jednodniowym puczu wagnerowców. Część niezależnych komentatorów ma wątpliwości, czy Jewgienij Prigożyn rzeczywiście znajdował się na pokładzie maszyny. Inni są zdania, że szef grupy Wagnera zginął, ponieważ miał wielu wrogów, w tym dyktatora Władimira Putina. Denis Korotkow z serwisu śledczego Dosje nie jest przekonany, że Prigożyn naprawdę zginął w katastrofie lotniczej. Także niezależny publicysta Siergiej Kowalczenko dopuszcza możliwość mistyfikacji. Reżimowe media podają, że śmierć szefa wagnerowców została potwierdzona.