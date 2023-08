Kto pokieruje Grupą Wagnera? Procedurę wyboru nowego lidera zna "wąski krąg osób"

Rosyjski dziennik "Kommiersant" informował w lipcu o czerwcowym spotkaniu na Kremlu z udziałem prezydenta Rosji Władimira Putina i najemników z Grupy Wagnera. Według gazety Putin zaoferował im "kilka możliwości zatrudnienia, w tym pod okiem ich bezpośredniego dowódcy o pseudonimie Sedoi, człowieka, pod którym bojownicy Wagnera służyli przez ostatnie 16 miesięcy".

Jak wskazał "Kommiersant", mowa o Andrieju Troszewie. To emerytowany pułkownik, który określany był przez media jako druga osoba w Grupie Wagnera po Jewgieniju Prigożynie. W przeszłości brał udział m.in. w wojnie radziecko-afgańskiej i w II wojnie czeczeńskiej, służył też we władzach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Odpowiadał za kwestie logistyczne w Grupie Wagnera w Syrii, po tym, jak doszło do rosyjskiej interwencji wojskowej w tym kraju. Otrzymał tytuł "Bohatera Federacji Rosyjskiej". Pod koniec 2021 r. trafił na listy sankcyjne unijnych krajów w związku z działaniami Grupy Wagnera w Syrii i wspieraniu przez grupę reżimu Baszszara Hafiza al-Asada.

Niezależny rosyjski portal Gulagu.net podał w ubiegłym miesiącu, że Troszew odmówił udziału w czerwcowym buncie Jewgienija Prigożyna. "Źródło Gulagu.net w dawnej kwaterze PKW Wagner potwierdza, że podczas wydarzeń z 23-24 czerwca emerytowany pułkownik Andriej Troszew, który był drugą osobą po Prigożynie, podjął decyzję o przekazaniu informacji poufnych FSB i MON" - podał wówczas portal za pośrednictwem kanału na Telegramie. Jak dodano, Troszew tym samym odmówił udziału w buncie, dzięki czemu miał "zyskać przychylność Putina". Według Gulagu.net emerytowany pułkownik zajmował się w ostatnim czasie w Grupie Wagnera m.in. rekrutacją prowadzoną wśród więźniów.

Grupa Wagnera. Kto zastąpi Jewgienija Prigożyna?

W niedzielę amerykański think tank Institute for the Study of War (Instytut Badań nad Wojną) podał, że dowódcy Grupy Wagnera oskarżyli m.in. właśnie Andrieja Troszewa o jej opuszczenie na rzecz innej grupy, powiązanej z Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej. Według ISW mogło to oznaczać "rosnące rozłamy w kierownictwie Grupy Wagnera, co wskazuje, że wysiłki Kremla i rosyjskiego MON mające na celu jej rozwiązanie przynoszą częściowy sukces". Nieoficjalne doniesienia wskazują, że rosyjski resort obrony tworzy nową jednostkę, która docelowo miałaby zastąpić w Afryce Grupę Wagnera.

Portal Readovka.news podał, że Grupa Wagnera miała wcześniej ustalone procedury na wypadek śmierci Jewgienija Prigożyna. - Dowódcy muszą wybrać nowego szefa kompanii. Osoba musi wyróżniać się zarówno cechami wojskowymi, jak i politycznymi. Oznacza to, że musi to być w pewnym stopniu dyplomata, a w pewnym stopniu osoba ciesząca się autorytetem całego innego personelu wojskowego. Od tego będą zależeć losy firmy - przekazał w rozmowie z proklemlowską telewizją Cargard ekspert wojskowy, dyrektor Muzeum Sił Obrony Powietrznej Jurij Knutow.

"Ekspert zauważył, że specyficzna procedura przewidziana przez Grupę Wagnera na wypadek śmierci Prigożyna i Utkina jest najprawdopodobniej znana jedynie raczej wąskiemu kręgowi osób. Ponieważ Prigożin i Utkin zginęli razem, mechanizm ten jest prawdopodobnie znany osobom trzecim" - wskazuje tsargard.tv.

Przypomnijmy, w środę w okolicach Tweru rozbił się prywatny samolot koordynatora najemników Grupy Wagnera Jwegienija Prigożyna. Portal "Nowaja Gazieta. Europa" napisał, że na miejscu znaleziono dziesięć ciał, właśnie tyle osób znajduje się na liście transportowej. Wśród pasażerów są nazwiska Jewgienija Prigożyna i jego zastępcy Dmitrija Utkina, posługującego się pseudonimem "Wagner".

Analitycy amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną napisali, że "Putin prawie na pewno wydał dowództwu rosyjskiej armii rozkaz zestrzelenia samolotu Jewgienija Prigożyna". W ocenie analityków Kreml uznał, że wystarczająco odizolował Prigożyna i Utkina od najemników, aby ci nie zbuntowali się po śmierci szefów. Większość niezależnych analityków wojskowych i dziennikarzy śledczych jako przyczynę katastrofy samolotu szefa wagnerowców wskazuje zestrzelenie rakietą ziemia - powietrze. Natomiast komentatorzy zgodnie przyznają, że gdy w czerwcu Jewgienij Prigożyn zorganizował marsz na Moskwę, a później się wycofał, podpisał na siebie wyrok śmierci.