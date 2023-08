Gen. Bieniek: żywy Prigożyn był Putinowi potrzebny właśnie do teraz [WYWIAD]

Jacek Gądek: - Śmierć Jewgienija Prigożyna, szefa Grupy Wagnera i jego zastępcy Dmitrija Utkina coś zmienia fundamentalnie?

Gen. Mieczysław Bieniek: - Wszystko wskazuje na to, że to właśnie oni zginęli, bo Rosjanie pobrali próbki DNA i potwierdzali ich tożsamość. Wyeliminowanie liderów organizacji wpływa na nią - to oczywiste. Na ile jednak współpracownicy Prigożyna byli wobec niego lojalni? To trudno powiedzieć, ale wydaje się, że ktoś z bliskiego otoczenia go zdradził i podłożył ładunek, który doprowadził do katastrofy samolotu.

REKLAMA

Śmierć Prigożyna nie powinna nikogo dziwić. Od dawna przecież wiadomo, że Putin nie bierze jeńców. Dziś te wszystkie teorie, że pucz Prigożyna z czerwca był reżyserowany na Kremlu, biorą w łeb. Od razu wtedy mówiłem, że jeśli pucz byłby teatrem, to nie można było sobie pozwolić na strącenie trzech śmigłowców i dwóch samolotów, w wyniku czego zginęło kilkunastu pilotów.

Zobacz wideo Co w przypadku nuklearnego ataku Rosji? Andrzej Duda: Państwa NATO stosownie odpowiedzą

Bo to sprzęt za wiele milionów dolarów…

…ale tu nawet nie chodzi o pieniądze, ale o życie pilotów rosyjskich - to bardzo cenny materiał dla rosyjskiej armii.

Po puczu mogło się jednak wydawać, że skoro Putin i Prigożyn się spotkali, to szef Grupy Wagnera może liczyć na łaskę.

Do pewnego momentu - właśnie do teraz - Prigożyn był Putinowi potrzebny żywy po to, aby przejąć jego interesy. Ale jednocześnie po cichu ktoś w Grupie Wagnera musiał stopniowo przejmować jej aktywa i kontakty. Grupa Wagnera nie mogła się przecież wymknąć z rąk Kremla, skoro wagnerowcy są instrumentem polityki zagranicznej Rosji. Jakiś zaufany człowiek Kremla już najprawdopodobniej przejął tę grupę i znów będzie realizował rosyjskie interesy - ale już w Afryce.

Gen. Mieczysław Bieniek Fot. Wojciech Surdziel / Agencja Wyborcza.pl

Grupa Wagnera jest teraz bardzo osłabiona?

Gdy przemieszczali się na Białoruś, to była to już raczej wesoła kolumna autobusowo-szkoleniowa, bez ciężkiego sprzętu. Mieli na Białorusi odtworzyć swoją zdolność bojową i ewentualnie szkolić wojska wewnętrzne Białorusi. Gdy się jednak okazało, że wagnerowcy zostali odcięci nie tylko od ciężkiego sprzętu, ale też od pieniędzy, to ich zapał znacznie zmalał.

Mimo to nie należało i wciąż nie należy lekceważyć Grupy Wagnera na Białorusi. Strona polska więc monitorowała ich aktywność. Nie należy jednak straszyć wagnerowcami, bo to podsyca lęk na naszych terenach przygranicznych.

Premier Mateusz Morawiecki stwierdził właśnie, że teraz Grupa Wagnera znajdzie się wprost w rękach Putina i przez to będzie stanowić jeszcze większe zagrożenie, choćby dokonując jakichś prowokacji na granicy. Też pan tak sądzi?

Sam się kieruję logiką. Pomyślmy, używając kolokwialnego języka: z czym teraz do ludzi? Ta Grupa Wagnera z karabinem maszynowym albo granatami ręcznymi będzie zagrażać granicy? Nie wyobrażam sobie jakiejkolwiek zorganizowanej grupy, która mogłaby próbować wtargnąć na terytorium NATO. A po drugie: mamy wszystkie instrumenty, by tę grupę wyeliminować, gdyby tylko naruszyli naszą granicę. Wagnerowcy to grupa terrorystyczna, a terrorystów się neutralizuje - albo bierze do niewoli, a jeśli się nie poddają, to się zabija. I tyle.

Niemniej będzie w rękach Putina?

Będzie nowy lider tej grupy - już lojalny wobec Kremla. Ale gdzie są interesy wagnerowców i do czego ich wcześniej Kreml wykorzystywał? W Afryce - w Sudanie, Nigrze, Republice Środkowej Afryki - gdzie wagnerowcy mają koncesje na wydobywanie diamentów, złota albo ropy. Wagnerowcy piorą potem w Dubaju te brudne pieniądze i zasilają nie tylko swoje kieszenie, ale także budżet Federacji Rosyjskiej.

Kreml najpierw pozbawił Grupę Wagnęra sprzętu, a potem głowy. Wygląda to na zaplanowany proces?

Tuż po puczu mówiłem, że w dłuższej perspektywie los Prigożyna jest przesądzony i on zginie. Putin najpierw uśpił jego czujność, poczekał, a w międzyczasie przejął interesy Grupy Wagnera, więc jego służby mogły już zlikwidować Prigożyna. Putin musiał pokazać, że jest silnym przywódcą i mu się nie może przeciwstawić.

Warto pamiętać, że Prigożyn kwestionował decyzje Putina. Warto pamiętać, że oprócz tego, jak klął na ministra obrony Siergieja Szojgu i gen. Walerija Gierasimowa, ale on też komunikował się ze społeczeństwem rosyjskim. Mówił, że ta wojna jest niepotrzebna i źle prowadzona. To był dla Putina bardzo szkodliwy przekaz. Putin po dwóch miesiącach już to zagrożenie zlikwidował.

Część najemników może znów zostać wchłonięta przez armię?

Niektórzy, ale ci najmniej wartościowi, już po puczu podpisali kontrakty z armią. Ci najlepiej wyszkoleni i bitni raczej będą szukać swojego miejsca tam, gdzie są pieniądze: wrócą do Afryki. Grupa Wagnera będzie nadal istniała, choć może się inaczej nazywać. Nadal będzie organizacją paramilitarną, a de facto terrorystyczną, która morduje, rabuje i nie kieruje się prawami wojny.

Można przewidywać, że w dłuższej perspektywie wagnerowcy zupełnie się wyniosą do Afryki?

Wszystko na to wskazuje. Na Białorusi nie mają ani broni ciężkiej, ani celów operacyjnych. Aleksandr Łukaszenka musiał tłumaczyć się społeczeństwu z ich obecność na Białorusi, więc sankcjonował tę obecność taktycznym celem: szkoleniem wojsk białoruskich. Ale jakie to są wojska? Osobista gwardia Łukaszenki i OMON - wojska specjalne, które terroryzowały Białorusinów. Łukaszenka zdaje sobie sprawę z tego, że wagnerowcy mogą się w którymś momencie obrócić przeciwko niemu tak, jak to było w wielu przypadkach puczów w Afryce.

Paradoksalnie zgładzenie Prigożyna, co przyspieszy wyniesienie się wagnerowców z Białorusi, może poprawić bezpieczeństwo na polskiej granicy?

Właśnie tak. Nie można jednak lekceważyć wciąż istniejącego ryzyka i trzeba ciągle monitorować działania militarne na Białorusi. Tam na poligonach odbywają się ćwiczenia, szkolenia wojsk rosyjskich i białoruskich. Co jakiś czas organizują też jakieś prowokacje na granicy. Rozwinięcie naszych wojsk przy granicy wskazuje, że jesteśmy - przynajmniej teraz, po incydencie, gdy białoruskie śmigłowce naruszyły nasza granicę - bardziej czujni.

Jaką rolę wagnerowcy pełnili na froncie w Ukrainie? Ich brak będzie widoczny?

Bardzo istotną - szczególnie pod Bachmutem, gdzie wiązali duże wojska Ukrainy. Wtedy Grupa Wagnera była jednak inna - uzbrojona w sprzęt ciężki i zasilana więźniami, których zginęło tam nawet 20 tysięcy. Rosjanie nie żałowali kryminalistów i wysyłali na front zatwardziałych zbrodniarzy. Sam Prigożyn nie ukrywał, że śle ich na front i jak przeżyją sześć miesięcy, to w nagrodę wyjdą na wolność. Część przeżyła i jest z tego problem w samej Rosji, bo dalej mordują i grabią.