Nieoficjalnie: Zidentyfikowano ciało Prigożyna. Jeden szczegół rozwiał wątpliwości śledczych

Zobacz wideo Cimoszewicz: Rosja nie jest w stanie zrobić już niczego gorszego

"Ciało Jewgienija Prigożyna zostało oficjalnie zidentyfikowane w kostnicy przez jednego z dowódców Grupy Wagnera. Głównym znakiem był brak palca. Również na podstawie wzrostu i tatuaży w kostnicy zidentyfikowano ciało drugiego lidera wagnerowców, założyciela grupy Dmitrija Utkina" - poinformował kanał WCzK-OGPU, powiązany ze źródłami w służbach specjalnych Kremla.

REKLAMA

Teorie o katastrofie samolotu Prigożyna pod Moskwą. Jest pierwszy podejrzany

Wcześniej informowano, że do identyfikacji zwłok ofiar wczorajszej katatsrofy lotniczej, do której doszło w Rosji, potrzebne będą badania DNA. Przypomnijmy, że w środę w okolicach Tweru rozbił się prywatny samolot koordynatora najemników Grupy Wagnera Jwegienija Prigożyna. Portal "Nowaja Gazieta. Europa" napisał, że na miejscu znaleziono dziesięć ciał. Tyle osób znajduje się na liście transportowej. Wśród pasażerów są nazwiska Jewgienija Prigożyna i jego zastępcy Dmitrija Utkina ps. Wagner. Analitycy amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną napisali, że "Putin prawie na pewno wydał dowództwu rosyjskiej armii rozkaz zestrzelenia samolotu Jewgienija Prigożyna". W ocenie analityków Kreml uznał, że wystarczająco odizolował Prigożyna i Utkina od najemników, aby ci nie zbuntowali się po śmierci szefów. Większość niezależnych analityków wojskowych i dziennikarzy śledczych jako przyczynę katastrofy samolotu szefa Wagnerowców wskazuje zestrzelenie rakietą ziemia - powietrze. Natomiast komentatorzy zgodnie przyznają, że gdy w czerwcu Jewgienij Prigożyn zorganizował marsz na Moskwę, a później się wycofał, podpisał na siebie wyrok śmierci.

Wcześniej kanał informował o tym, że w sprawie katastrofy samolotu Prigożyna "pojawił się pierwszy podejrzany". "To osobisty pilot Prigożyna i były założyciel MNT Aero (właściciel rozbitego odrzutowca) Artem Stiepanow. Organy ścigania nie mogą go znaleźć. Miał dostęp do samolotu. Przed eksplozją wyjechał na Kamczatkę, gdzie 'zabłądził'. Stiepanow jest aktywnie poszukiwany przez organy ścigania, być może nie przebywa już na terenie Federacji Rosyjskiej" czytamy.

Brytyjskie źródła wojskowe, które cytuje z kolei BBC, informują, że "najprawdopodobniej rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) stała za środowym atakiem na samolot, którym leciał właściciel najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn". Przypomnijmy, że wszystkie osoby, które przebywały na pokładzie samolotu - siedmiu pasażerów i troje członków załogi - zginęły w wyniku katastrofy. Brytyjska stacja zwraca uwagę na to, że FSB jest całkowicie lojalna wobec prezydenta Władimira Putina i ocenia, że śmierć Prigożyna prawdopodobnie wzmocni pozycję rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu i szefa sztabu generalnego rosyjskich sił zbrojnych generała Walerija Gierasimowa. Prigożyn nie szczędził obu ostrej krytyki za decyzje dotyczące strategi wojennej przeciw Ukrainie i obalenie ich miało być celem czerwcowego marszu na Moskwę wagnerowców.

***