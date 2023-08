Prigożyn był gotów na śmierć. Mówił: Najważniejsze jest nie to, kiedy umrzesz, ale jak umrzesz

Jewgienij Prigożyn szef Grupy Wagnera zginął w katastrofie lotniczej, do której doszło 23 sierpnia po południu. Samolot Embraer Legacy 600 rozbił się w obwodzie twerskim. Zginęło 10 osób. Rosyjskie media przywołują teraz wywiad z Prigożynem, w którym Rosjanin odniósł się do swojej ewentualnej śmierci.

Rosja. Jewgienij Prigożyn był gotów na to, że może zginąć

Według rosyjskich mediów Jewgienij Prigożyn wielokrotnie wypowiadał się na temat swojej ewentualnej śmierci. Podczas spotkania z dziennikarzami w Jekaterynburu w maju tego roku, przyznał, że można go pozbawić życia w prosty sposób. - To bardzo mądra decyzja, żeby mnie zabić. Mam w biurze celownik wiszący na oknie, który wskazuje, że do najbliższego budynku nad Newą jest 326 metrów. Nie zapomnijcie jeszcze o przeprawie przez wodę. Wystarczy przeprawić się przez Newę i wspiąć się na budynek - mówił Prigożyn, cytowany przez rosyjski portal ngs.ru.

- Podchodzę bardzo filozoficznie do mojego przyszłego życia. Za kilka dni będę mieć urodziny i moi bliscy zadają mi pytanie: Będą urodziny czy nie? Odpowiadam, że nie wiem. Rano powiem, czy to się stanie, czy nie: Jeśli żyję i mam się dobrze, to będą urodziny, jeśli nie, to nie. Najważniejsze jest nie to, kiedy umrzesz, ale jak umrzesz - twierdził Jewgienij Prigożyn. Szef wagnerowców twierdził również, że nie boi się o swoje życie: - Jeśli chodzi o zagrożenie życia i wolności, jak to mówią, rób, co musisz, i przyjdzie to, co musi.

Rosja. Jewgienij Prigożyn zginął w katastrofie lotniczej

23 sierpnia w rejonie obwodu twerskiego niedaleko Moskwy rozbił się samolot Embraer Legacy 600C. Według ustaleń rosyjskiego ministerstwa sytuacji nadzwyczajnych na pokładzie znajdował się szef Grupy Wagnera, a także jego "prawa ręka" Dmitrij Utkin. W wyniku katastrofy zginęło w sumie 10. osób razem z załogą.