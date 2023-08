"Realizacja odroczonego wyroku". Śmierć Prigożyna będzie miała dwa efekty

Kara dosięgła Jewgienija Prigożina dokładnie dwa miesiące po jego nieudanym puczu, który miał miejsce 23 czerwca. Z jeszcze nieznanych przyczyn samolot, którym leciał z Moskwy do Sankt Petersburga, rozpadł się w powietrzu. Świadkowie mówią o eksplozjach. Kadłub opadł na ziemię z oderwanym ogonem i skrzydłem. We wraku zginął nie tylko Prigożyn, ale też inni ważni członkowie Grupy Wagnera i trzyosobowa załoga. Razem 10 osób.

Oficjalnie śledztwo jest prowadzone w sprawie wypadku. Plotki mówią o celowym zestrzeleniu lub bombie. - Myślę, że mało kto w Rosji uwierzy, że to był wypadek - stwierdza prof. Legucka.

Trochę wzmocnienie, ale jednak słabość

- To była realizacja odroczonego wyroku - mówi ekspertka i tłumaczy, że wobec tego jak funkcjonuje rosyjska władza, inaczej być nie mogło. Jest to bowiem system o cechach organizacji mafijnej. - Ja już od lat mówię, że to państwo wręcz bandyckie. Główny mafiozo musiał więc zlikwidować tego, który wzniecił przeciw niemu bunt - opisuje prof. Legucka. W jej opinii śmierć Prigożina będzie na krótką metę korzystna dla Putina. W dłuższej perspektywie jest jednak kolejnym przejawem jego słabnącej pozycji.

Więcej o tym, jaki jest charakter władzy we współczesnej Rosji, rozmawialiśmy z rosyjskim historykiem Jurijem Fielsztińskim.

- W krótkim terminie to oczywiście brutalny sygnał dla innych potencjalnych buntowników. Pewnie na jakiś czas zejdą ze swoim ambicjami do podziemia - uważa analityczka PISM. Ustabilizowanie sytuacji na szczytach władzy było i jest dla Putina priorytetem po czerwcowym buncie. Według prof. Leguckiej to wydarzenie bardzo mocno podkopało autorytet prezydenta. Cały układ na Kremlu polega właśnie na tym. Przekonaniu, że "główny mafiozo" jest najlepszy, najsilniejszy i najgroźniejszy, więc nie ma co próbować myśleć o zmianach.

Natomiast w dłuższej perspektywie środowe wydarzenie będzie - zdaniem analityczki - kolejnym dowodem na słabość Putina. - Samo to, że z karą czekano tak długo, jest dowodem. Powinna dosięgnąć Prigożyna znacznie wcześniej. W końcu wzniecił bunt - uważa prof. Legucka. Nie ma natomiast większego aktu zdrady, niż podnieść rękę na bossa. Dodatkowo zdaniem analityczki taki finał w pewnym sensie Prigożyna nobilituje. Nie odszedł w zapomnienie, nie został relegowany do niewdzięcznego zarządzania biznesami Kremla w Afryce, ale spotkał go głośny i spektakularny koniec, pokazujący, jaki był istotny.

Kolejnym długoterminowym efektem tego wydarzenia osłabiającym Putina, będzie zdaniem analityczki to, jak bardzo upadek Prigożina rozegrał się na oczach całej Rosji i świata. - Putin miał być gwarantem stabilności. Tym, który jest w stanie opanować konflikty i tarcia wewnątrz struktur władzy, albo przynajmniej rozwiązywać je bez zbędnego rozgłosu. Teraz jest ewidentne, że stracił tę umiejętność zarządzania konfliktami wewnętrznymi - uważa prof. Legucka.

Zdaniem analityczki brutalny finał Prigożyna nie ustabilizuje więc sytuacji w Rosji długoterminowo. - Zwłaszcza że jego bunt i śmierć to tylko jeden z sygnałów, że sytuacja jest trudna. Kolejne to choćby rubel znacznie tracący na wartości, brak jakichś istotnych sukcesów na froncie, czy plotki o kolejnej fali mobilizacji - wymienia. Śmierć Prigożyna problemów nie rozwiązuje. Jest tylko nieuniknioną karą za ich pogłębienie.

Stabilność systemu władzy, autorytet Putina i jego zdolność do trzymania różnych frakcji w ryzach, ma natomiast znacznie kapitalne dla przyszłości tego kraju, ale też Ukrainy i innych. - Jeśli sytuacja w Rosji ma się jakoś gwałtownie zmienić, to tylko poprzez rozłam w elitach. Kiedy jakaś istotna ich część straci wiarę w to, że Putin jest najlepszą osobą na swoje stanowisko - mówi prof. Legucka.