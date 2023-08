Podejrzany pilot i eksplozja. Teorie o katastrofie samolotu Prigożyna pod Moskwą. Jest pierwszy podejrzany

Zobacz wideo Cimoszewicz: Rosja nie jest w stanie zrobić już niczego gorszego

Kanały rosyjskie powołują się na raporty służb specjalnych Kremla oraz komisji zajmującej się badaniem katastrofy prywatnego odrzutowca Embraer Legacy 600C, który należał do szefa Grupy Wagnera. Podają, że jedną z wersji przyjętych w śledztwie jest "podłożenie bomby w komorze podwozia". Kanał WCzK-OGPU, powiązany ze źródłami w służbach specjalnych Kremla, poinformował, że w sprawie katastrofy samolotu Prigożyna "pojawił się pierwszy podejrzany".

To osobisty pilot Prigożyna i były założyciel MNT Aero (właściciel rozbitego odrzutowca) Artem Stiepanow. Organy ścigania nie mogą go znaleźć. Miał dostęp do samolotu. Przed eksplozją wyjechał na Kamczatkę, gdzie 'zabłądził'. Stiepanow jest aktywnie poszukiwany przez organy ścigania, być może nie przebywa już na terenie Federacji Rosyjskiej

- informuje kanał.

Brytyjski wywiad wojskowy: Za atakiem na samolot Prigożyna stoi FSB

Brytyjskie źródła wojskowe, które cytuje z kolei BBC, informują, że "najprawdopodobniej rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) stała za środowym atakiem na samolot, którym leciał właściciel najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn". Przypomnijmy, że wszystkie osoby, które przebywały na pokładzie samolotu - siedmiu pasażerów i troje członków załogi - zginęły w wyniku katastrofy. Brytyjska stacja zwraca uwagę na to, że FSB jest całkowicie lojalna wobec prezydenta Władimira Putina i ocenia, że śmierć Prigożyna prawdopodobnie wzmocni pozycję rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu i szefa sztabu generalnego rosyjskich sił zbrojnych generała Walerija Gierasimowa. Prigożyn nie szczędził obu ostrej krytyki za decyzje dotyczące strategi wojennej przeciw Ukrainie i obalenie ich miało być celem czerwcowego marszu na Moskwę wagnerowców.

Z kolei amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) poinformował w czwartek, że samolot z Prigożynem na pokładzie, został zestrzelony dwoma pociskami S-300. Analitycy napisali, że "Putin prawie na pewno wydał dowództwu rosyjskiej armii rozkaz zestrzelenia samolotu Jewgienija Prigożyna". Ich zdaniem Kreml uznał, że wystarczająco odizolował Prigożyna i Utkina od najemników, aby ci nie zbuntowali się po śmierci szefów. Większość niezależnych analityków wojskowych i dziennikarzy śledczych jako przyczynę katastrofy samolotu szefa Wagnerowców wskazuje zestrzelenie rakietą ziemia-powietrze. Natomiast komentatorzy zgodnie przyznają, że gdy w czerwcu Jewgienij Prigożyn zorganizował marsz na Moskwę, a później się wycofał, podpisał na siebie wyrok śmierci.

W środę wieczorem Rosawiacja, czyli rosyjska agencja transportu lotniczego, potwierdziła, że wśród 10 osób znajdujących się na pokładzie samolotu, który rozbił się w obwodzie twerskim na zachodzie Rosji, byli szef najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn i jego "prawa ręka" Dmitrij Utkin, ps. Wagner. Z nieoficjalnych doniesień kanału informacyjnego Shot na Telegramie wynika, że na lotnisku Szeremietiewo wprowadzono specjalny rozkaz - wszyscy funkcjonariusze ochrony zostali ściągnięci do pracy, łącznie z tymi przebywającymi na urlopach. Kanał informuje również o rzekomej eksplozji na pokładzie samolotu, którym miał podróżować Prigożyn.

Katastrofa odrzutowca Jewgienija Prigożyna pod Moskwą

Przypomnijmy, że w Rosji trwa śledztwo w sprawie katastrofy samolotu należącego do szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna. Biznesmen oskarżany przez międzynarodową społeczność o terroryzm miał znajdować się na pokładzie. Część komentatorów nie wyklucza jednak, że śmierć Prigożyna mogła zostać sfingowana. Ukraińska agencja Unian przywołuje opinię doradcy szefa MSW Ukrainy Wiktora Andrusiwa. Wyjaśnił on, kto może stać za likwidacją lidera Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna i co może wskazywać na morderstwo.

"Jedną z decyzji po buncie Prigożyna było danie [ministrowi obrony Siergiejowi] Szojgu i [szefowi sztabu generalnego Walerijowi] Gierasimowowi czasu na pokazanie wyników ich działań do września. Jeśli nie byłoby żadnych efektów, wówczas Prigożyn ponownie wszedłby do gry, ale tym razem z nowym ministrem obrony i szefem sztabu generalnego. Tak więc zabicie Prigożyna oznacza, że Szojgu i Gierasimow zawiedli i nie mieli innych opcji, jak tylko likwidację szefa wagnerowców" - cytuje Unian. Według Andrusiwa "po tym incydencie w Federacji Rosyjskiej będzie więcej prób zamachów".

