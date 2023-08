Katastrofa samolotu Jewgienija Prigożyna pod Moskwą. Kim byli pozostali pasażerowie?

Zobacz wideo Cimoszewicz: Rosja nie jest w stanie zrobić już niczego gorszego

W środę wieczorem w obwodzie twerskim pod Moskwą w Rosji doszło do katastrofy prywatnego odrzutowca Embraer Legacy 600C, który należał do szefa Grupy Wagnera. Na pokładzie maszyny miał być Jewgienij Prigożyn i dziewięć innych osób - wszyscy zginęli.

Federalna Agencja Transportu Lotniczego wszczęła śledztwo. Niektóre fragmenty rozbitego samolotu odnaleziono dopiero po kilku godzinach od momentu katastrofy. Skrzydło miało znajdować ponad dwa kilometry od miejsca katastrofy.

Katastrofa odrzutowca Jewgienija Prigożyna pod Moskwą. Najważniejsi działacze Grupy Wagnera nie żyją

Oprócz Jewgienija Prigożyna w samolocie było z nim dwóch jego zastępców. Rosyjski kanał Baza na Telegramie i portal MK.ru publikują listę pasażerów z krótkimi informacjami, które zabrano na temat poszczególnych osób:

Dmitrij Utkin ps. Wagner - podpułkownik rezerwy, zawodowy wojskowy, do 2013 r. - dowódca 700. oddzielnego oddziału sił specjalnych 2. oddzielnej brygady sił specjalnych GRU Ministerstwa Obrony. Dowódca i założyciel Grupy Wagnera;

ps. Wagner - podpułkownik rezerwy, zawodowy wojskowy, do 2013 r. - dowódca 700. oddzielnego oddziału sił specjalnych 2. oddzielnej brygady sił specjalnych GRU Ministerstwa Obrony. Dowódca i założyciel Grupy Wagnera; Walerij Czekałow - biznesmen związany ze strukturami biznesowymi Prigożyna. Zastępca Prigożyna w Grupie Wagnera, który rzekomo odpowiadał za pracę służby bezpieczeństwa formacji najemników, objęty sankcjami Ukrainy i USA;

- biznesmen związany ze strukturami biznesowymi Prigożyna. Zastępca Prigożyna w Grupie Wagnera, który rzekomo odpowiadał za pracę służby bezpieczeństwa formacji najemników, objęty sankcjami Ukrainy i USA; Jewgienij Makarian - bojownik Grupy Wagnera, znajduje się na listach ukraińskiej organizacji Centrum Myrotworeć, która gromadzi informacji m.in. na temat działań terrorystycznych i separatystycznych na terytorium Ukrainy, miał walczyć w Syrii;

- bojownik Grupy Wagnera, znajduje się na listach ukraińskiej organizacji Centrum Myrotworeć, która gromadzi informacji m.in. na temat działań terrorystycznych i separatystycznych na terytorium Ukrainy, miał walczyć w Syrii; Aleksandr Totmin - bojownik Grupy Wagnera, miał walczyć w Sudanie, kontakt do niego miał być podawany w ogłoszeniach o rekrutacji bojowników;

- bojownik Grupy Wagnera, miał walczyć w Sudanie, kontakt do niego miał być podawany w ogłoszeniach o rekrutacji bojowników; Siergiej Propustin - bojownik Grupy Wagnera, zwiadowca grupy, znajduje się na listach Centrum Myrotworeć,

- bojownik Grupy Wagnera, zwiadowca grupy, znajduje się na listach Centrum Myrotworeć, Nikołaj Matusejew (lub Matusejewicz) - miał walczyć w Syrii.

W katastrofie samolotu zginęło również troje członków załogi:

Aleksiej Lewszyn - dowódwca załogi, pierwszy pilot,

- dowódwca załogi, pierwszy pilot, Rustam Karimow - drugi pilot,

- drugi pilot, Kristina Raspopowa - stewardesa, siostrą zastępcy prokuratora miasta Jemanżelinsk w obwodzie czelabińskim Jewgienija Raspopowa.

Katastrofa odrzutowca Jewgienija Prigożyna pod Moskwą

W Rosji trwa śledztwo w sprawie katastrofy samolotu należącego do szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna. Biznesmen oskarżany przez międzynarodową społeczność o terroryzm miał znajdować się na pokładzie. Część komentatorów nie wyklucza jednak, że śmierć Prigożyna mogła zostać sfingowana. Ukraińska agencja Unian przywołuje opinię doradca szefa MSW Ukrainy Wiktora Andrusiwa. Wyjaśnił on, kto może stać za likwidacją lidera Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna i co może wskazywać na morderstwo.

Jedną z decyzji po buncie Prigożyna było danie [ministrowi obrony Siergiejowi] Szojgu i [szefowi sztabu generalnego Walerijowi] Gierasimowowi czasu na pokazanie wyników ich działań do września. Jeśli nie byłoby żadnych efektów, wówczas Prigożyn ponownie wszedłby do gry, ale tym razem z nowym ministrem obrony i szefem sztabu generalnego. Tak więc zabicie Prigożyna oznacza, że Szojgu i Gierasimow zawiedli i nie mieli innych opcji, jak tylko likwidację szefa wagnerowców

- cytuje Unian Według Andrusiwa "po tym incydencie w Federacji Rosyjskiej będzie więcej prób zamachów".