Europoseł PiS nie przepuścił okazji. Wykorzystał katastrofę samolotu Prigożyna, by zaatakować Tuska

W środę późnym wieczorem europoseł PiS-u Zdzisław Krasnodębski skomentował katastrofę prywatnego odrzutowca Embraer Legacy 600C, który rozbił się w regionie Tweru pod Moskwą. Na jego pokładzie miał znajdować się między innymi szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn. Według informacji przekazanych przez rosyjską agencję informacyjną RIA Novosti w katastrofie odrzutowca zginęło dziesięć osób - jedną z nich miał być właśnie Prigożyn.

No cóż, Putin specjalizuje się w katastrofach lotniczych. Jedna z nich posłużyła Tuskowi do "pojednania z Rosją"

- napisał na Twitterze [obecnie portal X] Krasnodębski. W krótkim wpisie zdołał połączyć Władimira Putina, Jewgienija Prigożyna, Donalda Tuska i katastrofę pod Smoleńskiem z kwietnia 2010 roku, sugerując głoszoną od 13 lat przez środowisko skrajnej prawicy w Polsce nieprawdziwą tezę o zamachu na polskiego tupolewa.

Przypomnijmy, że zgodnie z raportem przedstawionym w 2011 roku przez Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Polskiego pod przewodnictwem Jerzego Millera bezpośrednią przyczyną katastrofy pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. było zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania (100 m), przy zbyt dużej prędkości opadania, w połączeniu z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi. Według komisji piloci tupolewa złamali procedury bezpieczeństwa, co doprowadziło do zderzenia samolotu z drzewem, oderwania lewego skrzydła maszyny i utraty jej sterowności, aż w końcu zderzenia się z ziemią. Raport wspomina także o innych czynnikach, które miały według komisji wpłynąć na rozbicie się prezydenckiego samolotu. Mowa między innymi o wykorzystaniu złego wysokościomierza, zbyt późnej zmianie toru lotu przez pilotów i błędnych informacjach przekazanych przez kontrolera wieży.

Krasnodębski: Zagrożenie dla Polski ze strony Zachodu jest większe niż ze strony Wschodu

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości w sierpniu ubiegłego roku przekonywał, że większe niebezpieczeństwo grozi Polsce ze strony instytucji europejskich, niż Rosji. O "paradoksach związanych z zagrożeniem z Zachodu" mówił zaledwie pół roku po tym, jak Moskwa rozpoczęła pełnoskalową wojnę przeciwko suwerennej Ukrainie.

Uważam, że zagrożenie dla naszej suwerenności ze strony Zachodu jest większe niż ze strony Wschodu. To jest paradoksalne. Oczywiście Rosja jest brutalna, Rosja może wypowiedzieć nam wojnę. Ale Polacy wiedzą, w sensie duchowym, czy psychologicznym, jak z takim niebezpieczeństwem się obejść. Putin nas nie dzieli, tylko łączy. Natomiast UE posługuje się innymi środkami. Raczej zachętami, pieniędzmi, siłą miękką, na pewno atrakcyjnością

- mówił polityk, który reprezentuje Polskę w Brukseli jako europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Stwierdził też, że "Unia Europejska i Komisja Europejska to przeciwnik, którego nie doceniamy". Na te oceny odpowiadał Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. - Najgorsze jest to, że jest jednym z najbliższych doradców Kaczyńskiego, to jeśli te dwa fakty do siebie dodamy, to wiemy, dlaczego ta polityka jest tak idiotyczna wobec Unii Europejskiej. Jeśli powiem, że profesor jest głupi, to będzie prymitywne, ale co innego mam powiedzieć? - zapytał retorycznie.

Europoseł PiS: "Putin nas nie dzieli, tylko łączy". I brnie dalej

Katastrofa odrzutowca pod Moskwą. Rosyjska Agencja Lotnicza: Prigożyn znajdował się na pokładzie

Rosyjskie prokremlowskie media informują o tym, że potwierdzono śmierć Jewgienija Prigożyna w środowej katastrofie odrzutowca pod Moskwą. Z kolei niezależni eksperci zwracają uwagę, że do tej pory śledczy prowadzący dochodzenie w sprawie katastrofy nie podali wyników identyfikacji zwłok. Rosyjska Agencja Lotnicza "Rosawiacja" poinformowała, że Jewgienij Prigożyn i Dmitrij Utkin znajdowali się na liście pasażerów. Agencja lotnicza poinformowała, że według przewoźnika, który obsługiwał Embraera, na pokładzie oprócz Jewgienija Prigożyna znajdowały się następujące osoby:

Siergiej Propustin,

Jewgienij Makarian,

Aleksandr Totmin,

Walerij Czekałow,

Dmitrij Utkin,

Nikołaj Matuseew.

Oraz członkowie załogi:

Aleksiej Lewszyn,

Rustam Karimow,

Kristina Raspopowa.

Niezależne rosyjskie media zwracają uwagę na to, że na miejscu katastrofy lotniczej w okolicach wsi Kużienkino w obwodzie twerskim znaleziono zwłoki wszystkich pasażerów i członków załogi. Na pokładzie było dziesięć osób, w tym trzech członków załogi. Ratownicy pracujący na miejscu mieli znaleźć ciała wszystkich osób. Są jednak w stanie, który nie pozwala na natychmiastową identyfikację. Do katastrofy doszło dwa miesiące po nieudanym marszu wagnerowców na Moskwę. Część niezależnych komentatorów ma wątpliwości, czy Jewgienij Prigożyn rzeczywiście znajdował się na pokładzie maszyny. Inni są zdania, że lider Grupy Wagnera zginął, ponieważ miał wielu wrogów, w tym Władimira Putina. Takiego zdania są między innymi Denis Korotkow z serwisu śledczego "Dosje"oraz niezależny publicysta Siergiej Kowalcznko.

