23 sierpnia około godz. 18:00 samolot Embraer Legacy 600 należący do Jewgienija Prigożina rozbił się w obwodzie twerskim na północ od Moskwy. Według danych Federalnej Agencji Transportu Lotniczego, wśród 10 pasażerów byli m.in. szef grupy Wagnera oraz Dmitrij Utkin, nazywany "prawą ręką" Prigożina.

Rosja. Samolot Embraer Legacy 600 rozbił się niedaleko Moskwy

Według danych lotu, które opublikowano na stronie Flightradar24, odbiorniki sieci odebrały pierwsze dane samolotu o godz. 17:46 czasu lokalnego. Poinformowano, że maszyna osiągnęła wysokość przelotową tj. 28 tys. stóp (ok. 8,5 tys. metrów) o godz. 18:11.

Transmisja danych była przekazywana do godz. 18:20. W związku z zakłóceniami, do których doszło przed rozbiciem się maszyny, samolot nie przesyłał informacji o swojej pozycji. Przekazane były jedynie dane o wysokości, prędkości oraz ustawieniach autopilota - co pozwala ustalić ostatnie chwile lotu.

- O godzinie 18:19 samolot wykonał nagły pionowy spadek. W ciągu około 30 sekund samolot spadł o ponad 8000 stóp z wysokości przelotowej 28 000 stóp. Cokolwiek się stało, wydarzyło się szybko - powiedział Ian Petchenik z Flightradar24. - Być może mocowali się (z samolotem - red.) po tym, co się stało. Jednak przed dramatycznym spadkiem nic nie wskazywało, że z tym samolotem dzieje się coś złego - dodał ekspert, cytowany przez agencję Reutera.

Rosja. W katastrofie samolotu zmarł Jewgienij Prigożyn szef Grupy Wagnera

Samolot Embraer Legacy 600 leciał z Moskwy do Petersburga. Rozbił się niedaleko miejscowości Kużenkino w rejonie bołogojskim w obwodzie twerskim. Federalna Agencja Transportu Lotniczego opublikowała pełną listę pasażerów, którzy mieli zginąć w katastrofie. Są to:

Propustin Siergiej,

Makaryan Jewgienij,

Totmin Aleksander,

Czekałow Walerij,

Utkin Dmitrij,

Matuseev Nikołaj,

Prigożyn Jewgienij.

Członkowie załogi: