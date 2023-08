23 sierpnia w obwodzie twerskim w Rosji rozbił się samolot Embraer, który należał do Jewgienija Prigożyna. Na pokładzie miało znajdować się trzech członków załogi i siedmiu pasażerów: Jewgienij Prigożyn, Dmigrij "Wagner" Utkin, Siergiej Propustin, Jewgienij Makarian, Aleksandr Totmin, Walery Czekałow i Nikołaj Matiusiejew. Wszyscy zginęli.

ISW o śmierci Prigożyna: Kreml i rosyjskie MON od czasu buntu starają się niszczyć grupę Wagnera

Do sprawy w swoim codziennym raporcie odniósł się także amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Jak zauważają eksperci, w rosyjskich mediach społecznościowych pojawia się przekaz, że samolot Prigożyna został zestrzelony przez dwa pociski S-300, które trafiły w jednostkę.

"Rosyjskie Ministerstwo Obrony i Kreml od czasu buntu niszczą prywatną kompanię wojskową Wagnera i osłabiają władzę Prigożyna, a zabójstwo najwyższego kierownictwa grupy było prawdopodobnie ostatnim krokiem w kierunku wyeliminowania Wagnera jako niezależnej organizacji" - podaje ISW. Jak zauważono, w ostatnim czasie rosyjskie MON zaczęło prowadzić rekrutację do jednostek, które miałyby zastąpić grupę Wagnera w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Rekrutację prowadzono nawet wśród członków wagnerowców, którzy chętnie godzili się na współpracę po tym, jak Alaksandr Łukaszenka odmówił finansowania grupy Wagnera. Miało to nastąpić po tym, jak dowiedział się, że Rosja nie zapłaci za ich przebywanie w Białorusi.

Jak zauważa ISW, przyszłość grupy Wagnera jest niepewna po śmierci Prigożyna i Utkina, którzy byli "twarzami" grupy, a ich śmierć ma mieć "dramatyczny wpływ na strukturę dowodzenia wagnerowcami i ich markę". Dowódcy i żołnierze mogą też zacząć się obawiać o swoje życie, co tylko przyspieszy upadek grupy.

Rosyjska Agencja Lotnicza potwierdza: Prigożyn znajdował się na pokładzie

Władimir Putin mógł zlecić zabójstwo Prigożyna? "Putin musiał dokonać ostentacyjnej zemsty"

Według ISW "prawie na pewno" Putin zlecił zabójstwo Prigożyna, a jeśli zrobili to Siergiej Szojgu lub Walerij Gierasimow, to na polecenie prezydenta Rosji. Dyktator mógł dojść do wniosków, że po dwóch miesiącach od buntu ostatecznie osłabił pozycję Prigożyna wśród wagnerowców, przez co po jego śmierci grupa nie będzie szukała zemsty.

"Alternatywnie Putin mógł uznać, że Prigożyn przekroczył z góry ustaloną czerwoną linię, próbując utrzymać dostęp do operacji w Afryce" - pisze ISW dodając, że w porozumieniu wagnerowców z Rosją zapisano, że Prigożyn zmniejszy aktywność w mediach społecznościowych - co negatywnie odbiło się na rekrutacji nowych członków oraz ograniczy działalność w Afryce. Zamiast tego Prigożyn 21 sierpnia udostępnił w mediach nagranie, które ma sugerować, że jest w Afryce i zapowiadał rozszerzenie działalności grupy na tym kontynencie.

Rosyjskie media: Surowikin został zdymisjonowany tajnym dekretem

Jak zauważa ISW, przed katastrofą samolotu Kreml ogłosił dymisję Siergieja Surowikina, który miał być przychylny Prigożonowi. "Kreml prawdopodobnie chce, aby obie nagłośnione kary stanowiły jasny sygnał, że rozprawiono się z osobami zaangażowanymi w bunt z 24 czerwca i że wyzwanie rzucone przez Wagnera rosyjskim przywódcom jest sprawą rozstrzygniętą" - pisze ISW i dodaje, że "Putin musiał dokonać ostentacyjnej zemsty na Prigożynie nie tylko po to, by udowodnić, że nie jest słabym przywódcą, ale także by wesprzeć swoje wojsko".

"Los Prigożyna ma również prawdopodobnie przestraszyć członków rosyjskiej armii, którzy mogą próbować podążać za istniejącym precedensem niesubordynacji, który mógł być ustanowiony przez bunt Prigożyna" - dodaje ISW. Według ekspertów zabicie szefa wagnerowców ma być też sygnałem dla Łukaszenki, który negocjacjami z Prigożynem "zawstydził Putina" i pokazać, że nie ma możliwości negocjowania z Kremlem.

Zdaniem ISW Rosja przyzna się do tego, że to systemy obrony powietrznej zestrzeliły samolot Prigożyna. Wytłumaczeniem mają być częste ataki ukraińskich dronów w Rosji.