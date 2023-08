Katastrofa samolotu Prigożyna. Doszło do sfingowania śmierci? "W Rosji wszystko jest możliwe"

Według informacji przekazanych przez rosyjską agencję informacyjną RIA Novosti w środowej katastrofie odrzutowca Embraera Legacy zginęło dziesięć osób. Jedną z nich miał być Jewgienij Prigożyn. Federalna Agencja Transportu Lotniczego wszczęła śledztwo ws. katastrofy. Rozpoczęto m.in. zbieranie materiałów dotyczących przeszkolenia załogi, oraz stanu technicznego samolotu, sytuacji meteorologicznej na trasie lotu, a także pracy służb dyspozytorskich.

Katastrofa samolotu Prigożyna. "W Rosji wszystko jest możliwe"

Doktor Jurij Fielsztinski, historyk oraz były doradca ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na antenie BBC ocenił, że gdyby informacja o śmierci Prigożyna się potwierdziła, Kreml winą o katastrofę i śmierć szefa Grupy Wagnera obarczy Ukrainę. Zdaniem eksperta niewiele osób będzie w stanie uwierzyć w tę historię z uwagi na motywy, jakie kierują Putinem. W "marszu na Moskwę", który miał miejsce w nocy z 23 na 24 czerwca Jewgienij Prigożyn jawnie podważył reputację przywódcy Federacji Rosyjskiej. W rozmowie z BBC Felsztinski stwierdził także, że nie byłby zaskoczony, gdyby "kucharzowi Putina" udało się uniknąć śmierci.

Katastrofa samolotu, którym miał lecieć Prigożyn. Reakcja polskiego MSZ

"Choć brzmi to absurdalnie, uważam, że nie możemy całkowicie odrzucać możliwości sfingowanej śmierci. Że Prigożyn i Utkin dostali cynk albo chcieli, żeby inni myśleli, że nie żyją. W Rosji wszystko jest możliwe" - czytamy we wpisie na profilu Tima White'a.

"Jewgienij Prigożyn rzadko latał samolotem RA-02795, który się rozbił, mimo że należał do niego" - przekazał rosyjski serwis informacyjny Readovka na Telegramie. Według dziennikarzy szef wagnerowców "zwykle latał samolotem o numerze RA-02878".

Na temat zdarzenia wypowiedziała się na antenie TVN24 także specjalistka od Europy Wschodniej Wiktoria Bieliaszyn. - Prigożyn oficjalnie nie wystąpił przeciwko Putinowi, ale pokazał, jak słabe jest państwo Rosyjskie, jak słabi są funkcjonariusze struktur siłowych, a także pokazał, że osoby, które w takiej sytuacji powinni stanąć w obronie Rosji, uciekają z Moskwy. (...) W pamięci Putina to pozostało, zresztą nie jest to pierwsza tajemnicza śmierć rosyjskich elit, do której być może doszło, bo oczywiście nie mamy pełnej stuprocentowej pewności, że Jewgienij Prigożyn po pierwsze znajdował się na pokładzie tego samolotu. Po drugie, że rzeczywiście zginął. Dziennikarze przypominają, że Prigożyn już wcześniej, w poprzednich latach teoretycznie ginął, później się w niewyjaśnionych okolicznościach odnajdywał - stwierdziła.

Na miejscu katastrofy słychać było wybuchy

Na antenie TVN24 w sprawie katastrofy wypowiedział się także Ołeh Biłecki. Z relacji ukraińskiego dziennikarza wynika, że na nagraniach pochodzących z miejsca katastrofy świadkowie komentują możliwą katastrofę bezzałogowca. Według relacji nagrywających najpierw było słychać dwie eksplozje, potem odłamało się skrzydło, po czym samolot zaczął spadać. Powiązany z Grupą Wagnera kanał "Grey Zone" w swoim wpisie na Telegramie także stwierdził, że Embraer Legacy 600C został zestrzelony przez rosyjską obronę powietrzną. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Samolot, w którym miał być Prigożyn, zestrzelony przez Rosjan? "Wybuchy typowe dla obrony powietrznej"