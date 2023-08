Zobacz wideo Kobieta otarła się o śmierć. Kierowca ciężarówki był nieświadomy

Do zdarzenia doszło we wtorek wczesnym rankiem w Battagramie na północy Pakistanu, około 220 kilometrów od Islamabadu, przy granicy z Kaszmirem. Siedmioro dzieci i nauczyciel utknęło w wagoniku kolejki linowej - którą codziennie jeżdżą do szkoły - na wysokości 274 metrów nad ziemią. Podczas przejazdu zerwała się bowiem jedna z lin.

Osiem osób utknęło w kolejce linowej. Dron nagrał akcję ratunkową

Akcję ratunkową utrudniał zapadający zmrok oraz silny wiatr w okolicy. Jedna z uwięzionych osób na antenie pakistańskiej telewizji wezwała do pomocy. - Na litość boską, uratujcie nas! - apelował mężczyzna. Potwierdził, że w wagoniku jest osiem osób, w tym siedmioro uczniów w wieku od 10 do 16 lat. Media podawały, że jeden z uwięzionych nastolatków cierpi na chorobę serca.

W środę BBC udostępniło nagranie z drona, na którym widać akcję ratunkową. Wideo można zobaczyć n stronie portalu (TUTAJ).

W poniedziałek wieczorem polskiego czasu minister spraw wewnętrznych Pakistanu poinformował, że po 12 godzinach akcja ratunkowa zakończyła się sukcesem i wszyscy uwięzieni zostali uratowani. Jak podaje BBC, właściciel firmy, do której należy kolejka linowa, został aresztowany przez policję pod wieloma zarzutami, min. w związku z zaniedbaniem i narażeniem życia.

