Wujek Sary, Imran Sharif, przebywa w pakistańskim areszcie, gdzie ma być poddawany dalszym przesłuchaniom. Do takich ustaleń dotarli dziennikarze telewizji Sky News, powołując się na źródła wśród funkcjonariuszy w Dźhelam. Nikomu nie przedstawiono jednak żadnych zarzutów.

Śmierć 10-letniej Sary o polsko-pakistańskich korzeniach. Brat ojca dziewczynki zeznawał na policji

Jak podaje Sky News, Imran miał przekonywać policję, że nie widział się ze swoim bratem Urfanem, który jest poszukiwany w związku ze śmiercią 10-letniej Sary. Przekazał jednak, że z relacji rodziny wynika, że Sara "spadła ze schodów i złamała sobie kark".

- Dowiedziałem się, co stało się z Sarą, za pośrednictwem międzynarodowych mediów. Rodzice powiedzieli mi, że Urfan przyjechał na chwilę do domu. Był bardzo zdenerwowany i powtarzał, że "oni" zabiorą mu dzieci - powiedział Irman, przy czym "oni" miało odnosić się do brytyjskich służb.

Miał też powiedzieć, że w domu z dziećmi była wówczas 29-letnia partnerka Urfana. Sara miała ulec wypadkowi, po czym kobieta miała wpaść w panikę. Irman dodał, że jego rodzice są bardzo przejęci całą tą sprawą, a stan jego ojca pogarsza się z powodu stresu.

W sprawie śmierci Sary poszukiwani są 41-letni Urfan Sharif (ojciec dziewczynki), jego nowa żona, 29-letnia Beinash Batool oraz brat Urfana, 28-letni Faisal Malik. Policja z Dźhelam przeszukała już dom rodzinny Urfana, jednak nie znaleziono śladu po nim ani żadnym z dzieci w wieku od roku do 13 lat, które razem z nim miały przylecieć do Pakistanu. Funkcjonariusze przeszukali także rodzinny dom 29-latki w Mirpur, jednak na miejscu nikogo nie zastano.

Zabójstwo 10-letniej Sary. BBC: Policja poszukuje ojca dziewczynki

Kupił dla rodziny bilety do Pakistanu w jedną stronę. Dzień później znaleziono ciało Sary

Dorośli wraz z piątką dzieci mieli przylecieć z Wielkiej Brytanii do Islamabadu w Pakistanie 9 sierpnia. Dzień później z Pakistanu miało wpłynąć zgłoszenie dotyczące śmierci Sary. Na podstawie tej informacji brytyjscy śledczy mieli odkryć w domu rodziny Sharif zwłoki 10-latki i poinformować o śmierci dziewczynki jej matkę, panią Olgę, która przebywała wówczas w Polsce. Kobieta miała mieć utrudniony kontakt z córką Sarą i starszym synem od momentu rozwodu z Urfanem.

Znaleźli ciało 10-letniej Sary. Kupili bilety do Pakistanu w jedną stronę

Nie wiadomo, jakie były przyczyny śmierci Sary. Policja w Surrey przekazała jednak, opierając się na wynikach ??sekcji zwłok, że ??Sara "odniosła liczne i rozległe obrażenia", które według prokuratury "prawdopodobnie powstawały przez dłuższy czas".