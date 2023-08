Nocny atak dronów w centrum Moskwy. Jeden z nich trafił w wieżowiec [NAGRANIE]

Zobacz wideo Statek wycieczkowy z Rosjanami przywitany protestem w gruzińskim porcie

Ataki dronów na Moskwę stają się coraz bardziej powszechne w ostatnich miesiącach. W nocy z wtorku na środę po raz kolejny doszło do ataku dronów w centrum rosyjskiej stolicy. Bezzałogowiec uderzył w budynek w moskiewskiej dzielnicy finansowej Moskwa-City - przekazał mer miasta Siergiej Sobianin, którego cytuje państwowa rosyjska agencja TASS.

REKLAMA

Moskwa. Dron uderzył w wieżowiec

W sieci pojawiło się nagranie z momentu uderzenia maszyny w wieżowiec. Na wideo widać ogromną kulę ognia, która pojawiła się na skutek uderzenia. Budynek zaczął dymić. Nagranie udostępnił między innymi na portalu X (dawniej Twitter) Jason Jay Smart, korespondent Kyiv Post.

"Obrona powietrzna zestrzeliła drona poza Moskwą we wczesnych godzinach porannych w środę, podczas gdy inny dron uderzył w budynek w budowie w moskiewskiej dzielnicy finansowej" - poinformował mer miasta Siergiej Sobianin na Telegramie. Służby zostały wysłane na miejsca zdarzenia. "Według wstępnych doniesień nie ma ofiar" - podkreślił mer.

Z informacji przekazanych agencji TASS wynika, że moskiewskie lotniska zostały tymczasowo zamknięte. - Budynek w budowie w moskiewskiej dzielnicy Moskwa-City doznał niewielkich uszkodzeń - przekazał w rozmowie z agencją urzędnik ds. sytuacji nadzwyczajnych. - Kilka okien zostało wybitych - powiedział. Podobną informację przekazał mer miasta: "Kilka okien zostało zbitych w dwóch pięciopiętrowych budynkach naprzeciwko".

"Obrona powietrzna zestrzeliła również dwa drony w rejonie Możajska i Chimki w regionie moskiewskim" - poinformowało z kolei rosyjskie ministerstwo obrony. Rosja obwinia za atak Kijów, a rosyjscy urzędnicy określili to jako "kolejną próbę przeprowadzenia ataku terrorystycznego przez reżim w Kijowie". Strona ukraińska zazwyczaj nie komentuje kwestii ataków na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Rosja. Ataki dronów w Moskwie stają się coraz częstsze

We wtorek i poniedziałek również odnotowano drony w regionie moskiewskim. We wtorek bezzałogowce eksplodowały w obwodach graniczących z Ukrainą i w podmoskiewskich miejscowościach. Uszkodzone zostały bloki mieszkalne i zaparkowane w pobliżu samochody. Bezzałogowce spadły w rejonie Moskwy, w Krasnogorsku i Czasowie. Podobnie w obwodzie biełgorodzkim. Przestrzeń powietrzna nad rosyjską stolicą została zamknięta, a trzy główne moskiewskie lotniska zawiesiły loty - poinformował Reuters, który powołał się na agencję TASS. Reuters przywołał deklaracje rosyjskich urzędników, którzy twierdzą, że wojsko zestrzeliło cztery ukraińskie drony w pobliżu Moskwy i nad regionem briańskim, który graniczy z Ukrainą. Dziennikarz agencji był w dzielnicy Odincowo, na zachód od Moskwy, gdzie zestrzelono jednego bezzałogowca. Ministerstwo obrony Rosji poinformowało, że we wtorkowych atakach nie było rannych.

W poniedziałek z kolei dwie osoby zostały ranne po tym, jak rosyjska obrona przeciwlotnicza zniszczyła drona w obwodzie moskiewskim, na zachód od stolicy - przekazał Reuters. Zacytował gubernatora regionu, według którego fragmenty maszyny spadły na dom w regionie moskiewskim. Po incydencie prawie 50 połączeń lotniczych z Moskwą zostało zakłóconych. Przyloty i odloty z czterech głównych lotnisk w Moskwie - Wnukowo, Domodiedowo, Szeremietiewo i Żukowski - zostały ograniczone.

Kolejny atak dronów w Rosji. Moskwa znów zamknęła przestrzeń powietrzną