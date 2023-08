Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan przygotowuje się do wizyty na Kremlu. Ma rozmawiać z Władimirem Putinem na temat powrotu Moskwy do porozumienia zbożowego. Wstępnie planowano, że przywódca rosyjskiego reżimu przyjedzie do Ankary.

Jak ocenili rozmówcy "Yeni Safak", władze Turcji uważają, że stworzenie nowej trasy eksportu zboża z Ukrainy drogą morską bez udziału Rosji nie jest dobrym pomysłem. Zdaniem ekspertów negocjacje w tej sprawie będą jednym z głównych celów wizyty Erdogana w Moskwie. Nie wiadomo, kiedy spotkanie się odbędzie. Z niedawnych wypowiedzi prezydenta wynika, że we wrześniu.

Jak pisaliśmy, w ubiegłym miesiącu Erdogan poparł dążenia Ukrainy do wstąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. - Od początku aneksji Krymu, do której doszło wbrew prawu międzynarodowemu, do dzisiaj na wszystkich platformach deklarujemy nasze poparcie dla integralności terytorialnej, suwerenności i niepodległości Ukrainy - zapewniał prezydent Turcji. - Będziemy kontynuować starania o zakończenie wojny na zasadzie negocjacji, w pełnej solidarności z Ukrainą - dodał.

Rosja od czasu rozpoczęcia wojny na Ukrainie blokuje tamtejsze porty i grozi traktowaniem wszystkich statków jako potencjalnych celów wojskowych. W połowie lipca Rosja wycofała się z umowy zbożowej, co poskutkowało wzrostem cen pszenicy, kukurydzy i soi. Marcin Stradowski, partner w firmie handlowej Foodcom S.A., podkreślał w komunikacie przesłanym Gazeta.pl, że kraje zaangażowane w porozumienie powinny wywierać presję na Rosję, by ta wznowiła umowę, co pozwoli zapobiec ryzyku braku bezpieczeństwa żywnościowego. Turcja twierdzi, że zerwanie przez Rosję umowy dotyczącej transportu ziarna przez Morze Czarne może spowodować globalne problemy, ponieważ cena zboża na świecie wzrosła już o 15 procent.

Także w lipcu armia rosyjska rozpoczęła ostrzał ukraińskich portów i infrastruktury zbożowej na południu Ukrainy. Kijów niedawno ogłosił otwarcie tymczasowych korytarzy dla statków handlowych na Morzu Czarnym. Marynarka wojenna Ukrainy podkreśla, że zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej nadal jest. Trasy przeznaczone są przede wszystkim dla statków cywilnych, które od początku wojny przebywały w ukraińskich portach Czarnomorsk, Odessa i Piwdennyj.

Poprzednio Ukraina i Rosja nie podpisały bezpośredniego porozumienia w sprawie korytarza zbożowego. Kijów i Moskwa osobno podpisały porozumienie z Turcją i ONZ.