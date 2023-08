Straż pożarna odnalazła we wtorek 18 ciał w graniczącym z Turcją regionie Evros, niedaleko parku narodowego Dadia. To popularna trasa, którą migranci (pochodzący m.in. z Syrii) przez rzekę docierają z Turcji do Grecji.

Przerażające odkrycie w Grecji. Znaleziono 18 zwęglonych ciał

Jak przekazał rzecznik prasowy greckiej straży pożarnej Ioannis Artopoios, według wstępnych ustaleń ofiary to migranci, którzy nielegalnie przekroczyli granicę. Na razie służby wykluczyły, że osoby, które zginęły, to mieszkańcy rejonu, ponieważ nikt nie zgłosił zaginięcia. Jak podaje BBC, wcześniej w okolicach miasta Aleksandropolis również znaleziono zwłoki - jak wstępnie ustalono - migranta.

W północno-wschodniej Grecji płoną nie tylko lasy. Ogień dotarł m.in. do szpitala uniwersyteckiego. Z budynku ewakuowano noworodki oraz pacjentów z oddziału intensywnej terapii. Zostali stamtąd zabrani promem. Służby ratunkowe wysłały wiadomości tekstowe do mieszkańców okolicznych obszarów, prosząc o ich opuszczenie.

Czescy strażacy pomogą Grekom w gaszeniu pożarów

Grecja zmaga się z pożarami od połowy lipca, a ich opanowanie utrudniają silny wiatr i susza. Z tego powodu Ateny zwróciły się o pomoc w walce z ogniem. Na wezwanie odpowiedziały m.in. Czesi, którzy wysłali na miejsce zespół złożony z 64 strażaków i ratowników medycznych. Służby wraz z ponad 30 sztukami sprzętu gaśniczego wyjedzie do Grecji we wtorek. Częścią kontyngentu będzie modułowy pojazd ratownictwa medycznego Fenix. Drugą grupę będzie stanowić personel śmigłowca Black Hawk, który zostanie wysłany do gaszenia pożarów z powietrza. Czescy ratownicy mają działać w Grecji przez tydzień.