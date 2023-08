Pojawiły się nowe ustalenia w sprawie zabójstwa 10-letniej Sary, córki Pakistańczyka i Polki (para rozstała się sześć lat temu). Policja rozpoczęła poszukiwania ojca dziewczynki, który wyleciał wraz ze swoją rodziną do Pakistanu. Według doniesień BBC mężczyzna kontaktował się z brytyjskimi służbami po przylocie do kraju.

Wielka Brytania. Nowe ustalenia ws. zabójstwa 10-letniej Sary. Policja poszukuje jej ojca

Według ustaleń BBC News ojca Sary szukają dwa zespoły policyjne w Dźhelam (miasto w Pakistanie, w prowincji Pendżab). Natomiast policja w Surrey w Anglii przekazała, że 41-latek zadzwonił z Pakistanu pod numer alarmowy wkrótce po wylądowaniu w Islamabadzie. Gdy funkcjonariusze przybyli do jego domu w Woking koło Londynu, znaleźli ciało dziewczynki, na którym stwierdzono wielokrotne i rozległe obrażenia, które powstawały przez dłuższy czas.

Wówczas też, pani Olga, matka Sary, która 10 sierpnia rano wróciła z Wielkiej Brytanii do domu w Polsce, odebrała telefon od brytyjskiej policji. Funkcjonariusze poprosili Polkę, by jak najszybciej przyjechała do domu jej byłego męża w Woking. Na początku nie chcieli jej powiedzieć, jaki jest powód wezwania. Gdy 36-latka domagała się odpowiedzi, dowiedziała się, że we wspomnianym domu poprzedniej nocy znaleziono ciało jej 10-letniej córki. Poza zwłokami dziecka w budynku nie było żadnych innych osób, które na co dzień tam mieszkały - czyli ojciec Sary z nową żoną i piątką pozostałych dzieci.

Znaleźli ciało 10-letniej Sary. Kupili bilety do Pakistanu w jedną stronę

Policjant z dystryktu Nasir Mehmood Bajwa w Dźhelam powiedział BBC, że po tym, jak policja znajdzie ojca Sary, prawdopodobnie zostanie on zatrzymany po otrzymaniu przez służby zezwolenia od Federalnej Agencji Śledczej (FIA) w Islamabadzie. Warto zaznaczyć, że nie ma formalnej umowy ekstradycyjnej między Wielką Brytanią a Pakistanem. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Pakistanu i FIA nie potwierdziły ani nie podzieliły się żadnymi nowymi ustaleniami w sprawie zabójstwa.

Zabójstwo 10-letniej Sary. Zarezerwowano bilety do Pakistanu w jedną stronę dla wszystkich oprócz dziewczynki

Wieczorem 8 sierpnia dokonano rezerwacji biletów lotniczych do Pakistanu dla trojga dorosłych i pięciorga dzieci. Ojciec Sary opuścił Wielką Brytanię 9 sierpnia, dzień przed odkryciem ciała dziewczynki. Mężczyzna wyleciał do Pakistanu wraz ze swoją nową żoną, bratem i pięciorgiem dzieci w wieku od 1 do 13 lat. Matka Sary, pani Olga, przekazała brytyjskim mediom, że w ostatnim czasie miała utrudniony kontakt z dziećmi i dodała, że zachowanie jej córki miało się zmienić po przeprowadzce Sary do ojca, 41-letniego Pakistańczyka Urfana S. Para rozstała się w 2017 roku, a dwa lata później sąd przyznał mężczyźnie pełną opiekę rodzicielską nad Sarą i jej trzy lata starszym. Polka od tamtej pory jedynie dwukrotnie miała otrzymać pozwolenie na zobaczenie się ze swoimi dziećmi.