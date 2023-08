Litwa zamyka przejścia graniczne, Białoruś reaguje. "Wymyśla nieistniejące zagrożenia"

W poniedziałek Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi wydało oświadczenie ws. decyzji Litwy o zamknięciu dwóch przejść na granicy litewsko-białoruskiej. Resort zaznaczył, że działanie to "było podyktowane motywowaną politycznie chęcią stworzenia utrudnień dla własnych obywateli".

"Od dawna Wilno bezskutecznie próbuje uniemożliwić Litwinom podróżowanie do naszego kraju, wymyślając nieistniejące zagrożenia w duchu zimnej wojny w jednym celu, aby ukryć niewygodną dla niego prawdę o sytuacji w Białorusi, co ostro kontrastuje zarówno z zachodnią propagandą, jak i sytuacją w samej Litwie" - podkreśliło MSZ, wpisując się tym samym w powielaną na Kremlu i Mińsku narrację o "złym Zachodzie".

Litwa zamyka przejścia graniczne. Białoruś reaguje

"Oczywiście w przededniu wyborów prezydenckich [w 2024 roku - red.] władze sąsiedniego państwa są poważnie zaniepokojone tym, że ich obywatele widzą na własne oczy, że Białoruś jest bezpieczna, że mimo nielegalnych sankcji przedsiębiorstwa działają stabilnie, gospodarka rośnie, lekarstwa są niedrogie, jest szeroki wybór towarów i żywności" - stwierdził resort dyplomacji. Chodzi o sankcje, które nakładają na Mińsk kraje zachodnie m.in. w związku ze wspieraniem Rosji przez Białoruś.

Dalej w stanowisku MSZ czytamy, że "Białoruś reaguje na ten krok Litwy spokojnie i odpowiedzialnie", a także bierze pod uwagę "interes mieszkańców sąsiednich krajów". "Na obecnym etapie nie planuje się zmian w funkcjonowaniu ruchu bezwizowego w związku z rosnącym obciążeniem pozostałych przejść granicznych. Wzywamy stronę litewską do zaprzestania praktyki tworzenia sztucznych barier dla obywateli i przedstawicieli biznesu nie tylko Białorusi i Litwy, ale całej Unii Europejskiej" - dodał resort.

Dwa przejścia na granicy litewsko-białoruskiej zamknięte

Litwa zamknęła przejścia graniczne w Szumsku i Twereczu. Czynne są jednak nadal cztery punkty kontroli granicznej z Białorusią. Ministerka spraw wewnętrznych Agne Biliotaite powiedziała, że zamknięcie przejść podyktowane jest nie tylko zagrożeniem związanym z Grupą Wagnera. - Podstawowy powód to problem przemytu na tych przejściach. Drugim powodem jest potencjalne zagrożenie związane z rozmieszczeniem sił Wagnera w Białorusi - wyjaśniła. Szefowa litewskiego MSW przypomniała, że kraje bałtyckie i Polska omawiają możliwość całkowitego zamknięcia granic z Białorusią. - Zdajemy sobie sprawę, że jeśli zrobi to tylko jedno państwo, rozwiązanie będzie nieskuteczne. Rozumiemy, że musi to być rozwiązanie regionalne, aby odniosło skutek - podkreśliła. Ostateczne ustalenia w tej sprawie mają zapaść 28 sierpnia. W Warszawie tego dnia spotkają się szefowie MSW czterech państw, aby uzgodnić szczegóły.

Litewska Straż Graniczna podała, że przez zamknięte punkty granicę codziennie przekraczało około 2 tys. osób.

