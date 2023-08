USA wzywa swoich obywateli do opuszczenia Białorusi. "Natychmiast"

W komunikacie Ambasada Stanów Zjednoczonych w Mińsku podkreśliła, że nie należy podróżować do Białorusi ze względu na zaangażowanie władz tego kraju w "niesprowokowany atak Rosji na Ukrainę, gromadzenie się rosyjskich sił zbrojnych w Białorusi, możliwość niepokojów społecznych i ryzyko zatrzymania". Placówka podkreśliła, że ma ograniczoną możliwość udzielenia pomocy Amerykanom, którzy podróżują do tego kraju lub przebywają w nim.

"Obywatele USA przebywający w Białorusi powinni natychmiast wyjechać. Rozważcie wyjazdy przez pozostałe przejścia graniczne z Litwą i Łotwą lub wylot samolotem. Obywatele USA nie mogą wjeżdżać do Polski drogą lądową z Białorusi. Nie podróżujcie do Rosji ani do Ukrainy" - zaznaczono.

Litwa zamknęła dwa przejścia graniczne. Powodem zagrożenie ze strony Grupy Wagnera

Przypomnijmy, w piątek o północy lokalnego czasu (o 23:00 czasu obowiązującego w Polsce) Litwa zamknęła dwa przejścia graniczne z Białorusią.

Litwa zamknęła przejścia graniczne w Szumsku i Twereczu. Czynne są jednak nadal cztery punkty kontroli granicznej z Białorusią. Ministerka spraw wewnętrznych Agne Biliotaite powiedziała, że zamknięcie przejść podyktowane jest nie tylko zagrożeniem związanym z Grupą Wagnera. - Podstawowy powód to problem przemytu na tych przejściach. Drugim powodem jest potencjalne zagrożenie związane z rozmieszczeniem sił Wagnera w Białorusi - wyjaśniła. Szefowa litewskiego MSW przypomniała, że kraje bałtyckie i Polska omawiają możliwość całkowitego zamknięcia granic z Białorusią. - Zdajemy sobie sprawę, że jeśli zrobi to tylko jedno państwo, rozwiązanie będzie nieskuteczne. Rozumiemy, że musi to być rozwiązanie regionalne, aby odniosło skutek" - podkreśliła. Ostateczne ustalenia w tej sprawie mają zapaść 28 sierpnia. W Warszawie tego dnia spotkają się szefowie MSW czterech państw, aby uzgodnić szczegóły.

Litewska Straż Graniczna podała, że przez zamknięte punkty granicę codziennie przekraczało około 2 tys. osób.

