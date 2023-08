Zobacz wideo "Kościół to moja przemocowa i dysfunkcyjna rodzina" ["Jesteśmy rodziną" - serial o LGBT+ w Polsce]

W poniedziałek sąd wydał wyrok dla pielęgniarki Lucy Letby. Kobieta została skazana na dożywocie. Sędzia podkreślił, że oskarżona odmówiła stawienia się w sądzie i "w związku z tym musi ją skazać pod jej nieobecność". - Wygłoszę uwagi tak, jakby była obecna, aby ich wysłuchała i nakazuję, aby otrzymała ich kopię i oświadczenia poszkodowanych - podkreślił. - To była okrutna, wykalkulowana i cyniczna akcja mordowania najmniejszych i najbardziej bezbronnych dzieci - dodał.

Życie noworodków zostało zakończone niemal natychmiast po ich rozpoczęciu i wyrządzono krzywdę na całe życie. Kochający rodzice zostali okradzeni ze swoich dzieci, a najbliżsi muszą żyć z konsekwencjami. Rodzeństwo musi żyć bez braci i sióstr. Powody twoich działań są znane tylko tobie

- podkreślił sędzia James Goss i stwierdził, że kobieta nie okazała skruchy i nie ma wyrzutów sumienia. - Skazuję cię na dożywotnie pozbawienie wolności. Zarządzam, że przepisy dotyczące wcześniejszego zwolnienia nie mają zastosowania w tej sprawie. Resztę życia spędzisz w więzieniu - zaznaczył.

Pielęgniarka Lucy Letby została uznana winną zamordowania siedmiorga noworodków oraz usiłowania zabójstwa sześciu innych dzieci w szpitalu Countess of Chester w Wielkiej Brytanii. 18 sierpnia ława przysięgłych w sądzie w Manchesterze uznała Lucy Letby winną zabójstwa noworodków na oddziale neonatologicznym w szpitalu Countess of Chester, gdzie pracowała jako pielęgniarka. Do morderstw dzieci miało dochodzić w latach 2015-2016 - poinformował "The Guardian".

Wielka Brytania. Pielęgniarka Lucy Letby winna zabójstwa noworodków

Lucy Letby zgodnie z wyrokiem sądu miała zabić pięciu chłopców i dwie dziewczynki podczas pracy jako pielęgniarka. Kobieta miała przekarmiać dzieci, wstrzykiwać im insulinę oraz powietrze. 33-latce postawiono łącznie 22 zarzuty. Proces trwał ponad 10 miesięcy i został uznany za najdłuższy proces w Wielkiej Brytanii.

W 2017 roku władze szpitala były zaniepokojone wzrostem zgonów wśród dzieci na przestrzeni kilku miesięcy. Okazało się, że do śmierci noworodków dochodziło najczęściej podczas dyżuru jednej z pielęgniarek neonatologicznych Lucy Letby. Wezwano wówczas policję, która przeprowadziła śledztwo w tej sprawie. Udowodniono, że noworodki umierały z powodu zatrucia właśnie podczas dyżurów 33-latki. Oskarżyciel Nick Johnson, powołując się na sporządzony przez biegłych wykres zmian pielęgniarek, dowiódł, że do pogorszenia się stanu zdrowia dzieci oraz ich zgonów dochodziło podczas zmian Lucy Letby - poinformował Sky News. W 2018 roku zatrzymano Letby, natomiast w 2020 roku została oskarżona. Podczas przeszukania mieszkania 33-latki, znaleziono wiele jej notatek, w których pisała: "nie zasługuję na życie", "zabiłam je", "jestem diabłem". Do tej pory nie ustalono, jakie były motywy kobiety.

Pielęgniarka z Wielkiej Brytanii winna śmierci noworodków. Podjęto decyzję