Alaksandr Łukaszenka udzielił długiego wywiadu białoruskiej agencji prasowej BiełTA. Skupił się na relacjach z prezydentem Rosji. Nie zabrakło także absurdalnych tez na temat Polski. Rozmowę przeprowadziła Diana Panczenko, która urodziła się w Mikołajowie na południu Ukrainy. Była prezenterką promoskiewskich kanałów telewizyjnych przyjaciela Putina, Wiktora Medwedczuka - NewsOne, "112 Ukraina" i ZIK. W swoich materiałach wielokrotnie usprawiedliwiała rosyjską agresję. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wszczęła w jej sprawie śledztwo.

Wojna w Ukrainie. Alaksandr Łukaszenka: Rosja się zmieniła. Polacy zacierają ręce

Alaksandr Łukaszenka zapytany o sytuację w Ukrainie stwierdził, że "Rosja się zmieniła". - Obecnie ma najnowocześniejszą broń na froncie - stwierdził. - Zmiażdży teraz wasz personel i sprzęt - dodał.

Przypomnijmy, raport Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, który został opublikowany w kwietniu, wykazał, że zachodnie sankcje uniemożliwiają Rosji sprowadzanie komponentów potrzebnych do produkcji zaawansowanej broni. Na początku czerwca Władimir Putin potwierdził, że Rosji brakuje nowoczesnego uzbrojenia. - Ale przemysł obronny kraju rozwija się dynamicznie i jestem przekonany, że wszystkie wyzwania stojące przed przemysłem obronnym na pewno zostaną zrealizowane - zapewnił wówczas Putin.

Białoruski prezydent w rozmowie z Dianą Panczenko po raz kolejny postawił absurdalną tezę, że Polska liczy na zagarnięcie części terytorium Ukrainy. - Polacy zacierają ręce z radości. Pchani przez Amerykanów, odetną zachodnie regiony. Zostanie wam tylko ten mały kawałek, jeśli w ogóle - dodał.

Władimir Putin "nie jest już dawnym sobą"

Alaksandr Łukaszenka wypowiedział się także na temat relacji z Władimirem Putinem. - To nie dzieje się tak, jak próbują to przedstawić ludzie na Zachodzie. Tak zwana opozycja mówi, że Łukaszenka robi wszystko, co każe mu Putin. Ludzie, którzy mnie znają, doskonale rozumieją, że to niemożliwe - stwierdził. Diana Panczenko odniosła się do medialnych doniesień na temat Kremla, którego siła miała osłabnąć po nieudanym marszu Grupy Wagnera na Moskwę. - Putin absolutnie nie jest osobą, jaką znaliśmy. Jego cechy charakteru zostały zwielokrotnione - odparł prezydent Białorusi. - Nie jest już dawnym sobą. Jest teraz mądrzejszy i bardziej przebiegły - dodał.

Propagandystka zapytała Łukaszenkę wprost, czy Władimir Putin "oszalał". - Nie, Putin nie oszalał. Mogę to zagwarantować w stu procentach. Jeśli chodzi o jakieś imperialne ambicje, to też ich nie widziałem. Rosja jest ogromnym imperium, cóż mogę powiedzieć? Oczywiście, to odciska piętno na charakterze człowieka - odpowiedział. Co więcej, zdaniem białoruskiego dyktatora Putin wygra w wyborach prezydenckich, które zapowiadane są na 17 marca 2024 r. - Nikt nie może teraz rzucić wyzwania Putinowi - ocenił Łukaszenka.

Łukaszenka: Zaangażowanie Białorusi w wojnę w Ukrainie? "To nic nie da"

Władimir Putin jest prezydentem Rosji od 2000 r. W latach 2008-2012 ze względu na konstytucyjne ograniczenia sprawował urząd premiera, a na stanowisku zastąpił go wówczas Dmitrij Miedwiediew. W 2020 roku znowelizował prawo i może starać się o władzę jeszcze w dwóch kadencjach, już nie 4-letnich, a 6-letnich, oraz zostać na Kremlu do 2036 r. Miałby wtedy 84 lata. Choć wygrana Putina w przyszłorocznych wyborach jest przesądzona, dla Kremla liczy się wynik - podkreślają politolodzy.