Trzy zgony i trzy poważne zachorowania zostały powiązane z koktajlami mlecznymi, sprzedawanymi w restauracji Frugals w Waszyngtonie, w których wykryto listerię monocytogenes - poinformował w oficjalnym komunikacie Departament Zdrowia stanu Waszyngton. Epidemia dotyczyła klientów wyłącznie jednej restauracji z popularnej amerykańskiej sieci fast foodów.

USA. Śmiertelne zakażenie bakterią w amerykańskim fast foodzie

Bakterię listerię znaleziono we wszystkich smakach koktajli mlecznych sprzedawanych w lokalizacji Frugals na Pacific Avenue w Tacomie. Jej bezpośrednim źródłem były maszyny do lodów, które zostały niewłaściwie wyczyszczone. Wyłączono je z użytku dopiero 8 sierpnia. Sześć przypadków zachorowań na listeriozę, z czego aż trzy zakończyły się śmiercią, miało miejsce pomiędzy 27 lutego a 22 lipca. Według waszyngtońskiego Departamentu Zdrowia listeria może zaatakować ludzi do 70 dni po spożyciu zakażonego pokarmu. Zalecono więc, aby każdy, kto ma osłabiony układ odpornościowy i spożywał koktajl mleczny w Tacoma Frugals między 29 maja a 7 sierpnia, skontaktował się z lekarzem.

W mediach społecznościowych restauracji pojawiło się oświadczenie w sprawie zatruć. "Jesteśmy załamani i głęboko żałujemy wszelkich szkód, jakie mogły spowodować nasze działania" - przekazali przedstawiciele firmy. Podkreślili także, że Frugals zostanie poddany "ulepszonym procedurom czyszczenia, bezpieczeństwa i sanityzacji we wszystkich kategoriach produktów i we wszystkich lokalizacjach restauracji".

Zakażenie bakterią listeria monocytogenes. Jakie są objawy?

Gram-dodatnie pałeczki listeria monocytogenes mogą wywołać listeriozę. W większości przypadków zakażenie to jest nieszkodliwe dla ludzkiego organizmu. Szczególne zagrożenie może jednak stanowić dla osób z osłabionym układem odpornościowym, osób starszych, a także kobiet w ciąży oraz noworodków. Około połowa zarażonych zauważa objawy w ciągu pierwszych trzech tygodni od zakażenia. Najczęściej są nimi:

gorączka,

bóle mięśni,

ogólne zmęczenie,

ból głowy,

sztywność karku,

utrata równowagi,

drgawki.

Według Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) w Stanach Zjednoczonych każdego roku zapada na listeriozę szacunkowo 1600 osób. Około 260 przypadków kończy się śmiercią.