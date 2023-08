Polonia niewpuszczona na cmentarz w Rosji. Na miejscu czekała proputinowska młodzieżówka

Zobacz wideo Statek wycieczkowy z Rosjanami przywitany protestem w gruzińskim porcie

W Petersburgu Polonia i członkowie organizacji "Memoriał" zebrali się przy bramie cmentarza w Lewaszowie, aby uczcić kolejną rocznicę "polskiej operacji NKWD z lat 1937-38". Konsul Generalny RP w Petersburgu Grzegorz Ślubowski poinformował Informacyjną Agencję Radiową, że administracja cmentarza nie wpuściła ich na teren.

Rosja. Polonia niewpuszczona na cmentarz, proputinowscy aktywiści czekali z transparentami

Na drodze stanęli proputinowscy aktywiści, którzy mieli ze sobą transparenty z napisami: "Polska - współczesny nazizm" i "Polska to pomocnik nazistów". Mimo to przed bramą cmentarza odbyła się modlitwa za zmarłych i czytane były wiersze polskich poetów. Konsul Generalny w Petersburgu złożył kwiaty przed bramą cmentarza. W uroczystości wzięli też udział konsulowie z Niemiec, Szwecji i Norwegii.

Zlikwidowany pomnik polskich ofiar NKWD na cmentarzu w Lewaszowie

Szacuje się, w lesie na terenie osady Lewaszowo w pobliżu Petersburga spoczywa około 40 tysięcy ofiar represji, z tego około czterech tysięcy Polaków. W połowie lipca nieznani sprawcy zlikwidowali pomnik polskich ofiar NKWD na cmentarzu w Lewaszowie. Do tej pory nie wiadomo, co się stało z głazem i krzyżem. Polski konsulat w Petersburgu domagał się wyjaśnień. Lokalne władze tłumaczyły, że został zniszczony przez wandali i wysłany do remontu. Miejsce, z którego usunięto pomnik, jest bardzo dobrze zabezpieczone, co świadczy raczej o zaplanowanym demontażu: usunięto bowiem nie tylko pomnik, lecz także płytki. Pierwsza wersja administracji cmentarza mówiła o tym, że na pomnik upadło drzewo i trzeba go było zawieźć do restauracji. Druga - że grób został pomalowany farbą przez wandali, a potem spadło na niego drzewo - sucha gałąź.

Polski znaki pamięci w Lewaszowskim Pustkowiu, miejscu tajnych pochówków ofiar wielkiego terroru z lat 1937-1938, powstał jako jeden z pierwszych w 1993 roku z inicjatywy petersburskiej Polonii. Kamienny pochyły krzyż oparty o głaz z napisem po polsku i rosyjsku "Przebaczamy i prosimy o przebaczenie", staraniem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, został uzupełniony pięć lat później o granitowy blok z orłem i dwujęzycznym napisem: "Pamięci Polaków - ofiar masowych represji rozstrzelanych w latach 1937-1938. Rodacy".