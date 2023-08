20 sierpnia to dla Węgrów dzień wielkiego świętowania. W całym kraju odbywają się festyny i inne imprezy z okazji Dnia świętego Stefana, obchodzonego jako święto narodzin węgierskiej państwowości. W związku z ważnym świętem państwowym swoje pozdrowienia do Katalin Novak, prezydentki Węgier, skierował Alaksandr Łukaszenka. Dyktator, cytowany przez rządową agencję Belta, stwierdził między innymi, że oba kraje mają "podobne podejście" dotyczące wielu zagadnień.

Łukaszenka zwrócił się do prezydentki Węgier: Mamy podobne podejście

- Jestem przekonany, że podobieństwo naszego podejścia do tak ważnych kwestii, jak priorytet pokoju i interesów narodowych, konieczność ochrony rodziny i tradycyjnych wartości, szczera chęć utrzymania uczciwych i opartych na wzajemnym szacunku stosunkach z partnerami, będzie nadal sprzyjała rozwojowi konstruktywnej współpracy między Białorusią a Węgrami - powiedział Łukaszenka. Łukaszenka życzył Novak i narodowi węgierskiemu "zdrowia i pomyślności".

Erdogan w Budapeszcie

Obchodzony w niedzielę dzień św. Stefana to także okazja dla węgierskiego rządu do ofensywy dyplomatycznej. Budapeszt tego dnia odwiedziło wielu zagranicznych gości. Najważniejszym z nich jest turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan, z którym Viktor Orban spotkał się na Wzgórzu Zamkowym w stolicy Węgier. Choć sami przywódcy nie opublikowali na razie żadnego oświadczenia, o przebiegu rozmów poinformowała węgierska dyplomacja. Turcja i Węgry pozostaną strategicznymi partnerami w zakresie energetyki. To przez turecki gazociąg płynie sporo gazu z Rosji dostarczanego Węgrom. Ma on również pełnić rolę transportową dla nowych kontraktów, jakie Węgrzy zawarli z dostawcami z Azerbejdżanu i Turkmenistanu. Zakomunikowano też, że turecka głowa państwa przyleci ponownie do Budapesztu 18 grudnia, by podwyższyć szczebel wzajemnych stosunków do poziomu priorytetowego partnerstwa strategicznego.