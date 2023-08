Napięcie na linii Ukraina-Izrael. Padły oskarżenia o "poniżanie obywateli" i poważna groźba

Jewhen Kornijczuk przekazał w oświadczeniu, które cytuje "Times of Israel", że "ukraiński rząd nie będzie tolerował poniżania własnych obywateli podczas wjazdu do Izraela". "Zawiesimy nasze dwustronne umowy o zniesieniu wiz" - stwierdził. Podkreślił, że taka możliwość "jest na stole rządu". Dyplomata przywołał przy tym artykuł 7. porozumienia ukraińsko-izraelskiego. "To nie do pomyślenia, że mamy robić wszystko, aby gościć dziesiątki tysięcy Izraelczyków w Humaniu, co wiąże się z ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa i ogromnym wysiłkiem logistycznym, podczas gdy izraelski rząd dokonuje nadużyć wobec naszych obywateli, którzy przyjeżdżają do Izraela w ramach traktatu między obydwoma krajami" - czytamy w oświadczeniu Kornijczuka. Humań, miasto w obwodzie czerkaskim, jest we wrześniu celem pielgrzymek tysięcy Żydów w związku z obchodami święta Rosz ha-Szana (żydowski Nowy Rok).

REKLAMA

Zobacz wideo Biden zasnął czy tylko spuścił wzrok? Niezręczny moment na spotkaniu z premierem Izraela

Spór Ukrainy z Izraelem. Oskarżenia o "poniżanie obywateli" i poważna groźba

Kornijczukowi odpowiedział izraelski minister spraw wewnętrznych i zdrowia Moshe Arbel. Szef resortu przekonuje, że polityka migracyjna Izraela "jest otwarta na wszystkich turystów z całego świata". Dodał, że w przypadku podejrzenia, iż wiza turystyczna może zostać wykorzystana niezgodne z prawem (np. w celu osiedlenia się lub pracy), sprawą zajmuje się urząd ds. imigracji.

Kołodziejczak odpowiada Morawieckiemu: Przetrwamy PiS-owską napaść

Izraelskie media zwracają uwagę, że Kornijczuk wystosował oświadczenie po sobotnim briefingu Wołodymyra Zełenskiego. - Wysłuchałem raportu Straży Granicznej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Wywiadu na temat traktowania naszych obywateli - imigrantów - przebywających w różnych krajach, a także na temat reżimów wizowych; rzeczy, z którymi faktycznie mierzą się obywatele Ukrainy w kwestii wiz. Menedżerom odpowiedzialnym za te kwestie powierzono odpowiednie zadania. Prawa obywateli Ukrainy muszą być zagwarantowane - powiedział prezydent Ukrainy.

Według danych ambasady Ukrainy w pierwszej połowie 2023 roku Izrael deportował 2037 Ukraińców. W całym 2022 roku ta liczba wyniosła 2705. Według Kornijczuka izraelskie władze deportują 10 procent turystów z Ukrainy.