Wołodymyr Zełenski: Holandia przekaże Ukrainie 42 maszyny F-16. Przełomowe porozumienie

Zobacz wideo Siemoniak: Ukrainie potrzebne są zachodnie samoloty, ale nie powinno to być tylko polską sprawą

"F16. Przełomowe porozumienie. Dziś są konkrety. Będą na ukraińskim niebie" - napisał Wołodymyr Zełenski w serwisie Telegram. "Mark Rutte i ja uzgodniliśmy liczbę F-16, które zostaną dostarczone Ukrainie - po przeszkoleniu naszych pilotów i inżynierów. 42 samoloty. A to dopiero początek" - dodał Zełenski. Prezydent podziękował Holandii i wszystkim, którzy pomagają Ukrainie. Zełenski odwiedził w niedzielę holenderską bazę lotniczą w Eindhoven, gdzie obejrzał myśliwce F-16.

REKLAMA

Krwawe wybory w Ekwadorze. Jeden z kandydatów na prezydenta zabity

Dania i Holandia przekażą Ukrainie myśliwce F-16

Mark Rutte przekazał na wspólnej konferencji z Wołodymyrem Zełenskim, że myśliwce zostaną przekazane po spełnieniu odpowiednich warunków. Dodał, że na razie nie można podać liczby samolotów, które trafią do ukraińskiej armii. Przeszkolenie załogi i obsługi naziemnej jest warunkiem niezbędnym, żeby F-16 poleciały do Ukrainy. Jak powiedział holenderski premier - kluczowe dla dostawy F-16 jest dobre wyszkolenie pilotów i przygotowanie odpowiedniej infrastruktury. Dodał, że szkolenie ma się rozpocząć w przyszłym miesiącu. Myśliwce F-16 Ukrainie przekaże również Dania. MSZ tego kraju także potwierdziło, że nastąpi to po przeszkoleniu ukraińskiego personelu.

Kaczyński na tłumaczy sens referendum. Mówi o "kraju pod okupacją"

F-16 dla Ukrainy. Jest zgoda USA. "Pełne poparcie dla transferu"

W tym tygodniu agencja Reutera informowała, że Stany Zjednoczone zgodzą się na przekazanie należących do Danii i Holandii myśliwców. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken wysłał listy do szefów duńskiej i holenderskiej dyplomacji z zapewnieniem ich, że wnioski zostaną zatwierdzone. "Piszę, aby wyrazić pełne poparcie Stanów Zjednoczonych zarówno dla transferu samolotów myśliwskich F-16 na Ukrainę, jak i dla szkolenia ukraińskich pilotów przez wykwalifikowanych instruktorów F-16" - napisał amerykański polityk w liście, do którego kopii dotarła Agencja Reutera. Blinken dodał, że "niezmiernie ważne jest, aby Ukraina była w stanie obronić się przed rosyjską agresją i naruszeniem jej suwerenności". Zaznaczył, że zatwierdzenie wniosków pozwoli Ukrainie "w pełni wykorzystać swoje nowe możliwości, gdy tylko pierwsza grupa pilotów zakończy szkolenie". Myśliwce F-16 produkowane są przez amerykański koncern zbrojeniowy Lockheed Martin.