Pierwszy myśliwiec F-16 wylądował w Ukrainie. "Przeprowadziliśmy intensywne szkolenia"

W sobotę w Ukrainie wylądował pierwszy samolot myśliwski F-16 produkcji amerykańskiej. Poinformował o tym dowódca ukraińskego lotnictwa, generał Mykoła Ołeszczuk.

Pierwszy F-16 w Ukrainie. Rozpoczęło się szkolenie ukraińskich pilotów

- Samolot F-16 był w Ukrainie - powiedział generał Ołeszczuk w telewizji. Lądował na naszych lotniskach, przeprowadziliśmy intensywne szkolenia z pilotami F-16 i mamy doświadczenia w eksploatacji tego samolotu - dodał dowódca lotnictwa, dodając, że dzień wcześniej dwóch pilotów zostało "przetestowanych" przez amerykańskich instruktorów. Powiedział też, że trwają przygotowania ukraińskich lotnisk do przyjęcia samolotów F-16, gdy otrzyma je ukraińskie lotnictwo. Generał przekazał, że Ukraina jest obecnie zaangażowana w dostosowywanie pasów startowych. - Dokonujemy odpowiedniej rekonstrukcji, poprawiamy zasięg, poprawiamy infrastrukturę lotnisk, budujemy nową obronę - powiedział dowódca.

Jak donosi CNN, Ołeszczuk dodał, że całkowity okres szkolenia wynosi 32 miesiące, jednak "zdecydowano, że dla tej klasy pilotów będą w stanie opanować samoloty F-16 w ciągu czterech miesięcy". Reznikow z kolei powiedział, że nie ujawni, jak długo potrwa szkolenie, ale zauważył, że "minimalny okres szkolenia to sześć miesięcy".

Nie wiadomo, do jakiego państwa należał samolot, który przyleciał do Ukrainy. Minister obrony Ołeksij Reznikow poinformował, że rozpoczęło się szkolenie pilotów na F-16. Prowadzą je Holandia i Dania. Kilka dni temu Stany Zjednoczone wyraziły oficjalną zgodę na przekazanie przez te państwa samolotów Ukrainie.

W czwartek 17 sierpnia Sekretarz Stanu USA Antony Blinken poinformował, że Stany Zjednoczone zatwierdziły wysłanie myśliwców F-16 do Ukrainy z Danii i Holandii w celu obrony przed rosyjskimi najeźdźcami, jak tylko zakończy się szkolenie pilotów. Blinken wysłał listy do szefów duńskiej i holenderskiej dyplomacji z zapewnieniem ich, że wnioski zostaną zatwierdzone. "Piszę, aby wyrazić pełne poparcie Stanów Zjednoczonych zarówno dla transferu samolotów myśliwskich F-16 na Ukrainę, jak i dla szkolenia ukraińskich pilotów przez wykwalifikowanych instruktorów F-16" - napisał amerykański polityk w liście, do którego kopii dotarła Agencja Reutera.

Blinken dodał, że "niezmiernie ważne jest, aby Ukraina była w stanie obronić się przed rosyjską agresją i naruszeniem jej suwerenności". Zaznaczył, że zatwierdzenie wniosków pozwoli Ukrainie "w pełni wykorzystać swoje nowe możliwości, gdy tylko pierwsza grupa pilotów zakończy szkolenie". Myśliwce F-16 produkowane są przez amerykański koncern zbrojeniowy Lockheed Martin. Kijów ma otrzymać sprzęt, kiedy tylko piloci zostaną przeszkoleni do jego obsługi.

