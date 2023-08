Kanada. Ewakuacja z powodu pożarów. Służby: Przestańcie latać dronami tam, gdzie walczymy z ogniem

Rząd prowincji zarządził ewakuację mieszkańców miasta Kelowna, a kolejnym 36 tysiącom nakazały gotowość do opuszczenia domów z powodu pożaru, trawiącego okoliczne lasy. Miasto liczy około 150 tysięcy mieszkańców i już zmaga się z gęstym dymem, przyniesionym przez wiatr.

Władze apelują o stosowanie się do zarządzeń związanych z ewakuacją oraz odłożenia podróży i odwiedzin, które nie są niezbędne. W Kelowna i kilku okolicznych miastach wprowadzono również tymczasowy zakaz wynajmowania pokoi noclegowych. Ewakuacja w Kelowna została ogłoszona dzień po tym, jak z powodu pożarów zostało całkowicie ewakuowane 20-tysięczne Yellowknife, stolica Terytoriów Północno-Zachodnich.

Kanadyjska policja poinformowała, że w obszarach objętych pożarami zaobserwowano liczne drony. Kierowanie ich w te okolice uniemożliwia prowadzenie śmigłowcom i samolotom gaśniczym akcji ratunkowej. - Potrzebujemy tej przestrzeni. Latanie dronami w sytuacjach nadzwyczajnych, kiedy gasimy pożary, jest nielegalne. Trzymajcie drony z dala od tych obszarów, żebyśmy mogli walczyć z ogniem - powiedziała nadinspektor Kara Triance. - Dron w okolicy uziemia śmigłowiec - dodała.

Lasy w ogniu, mieszkańcy ewakuowani. Przerażające nagrania pożarów w Kanadzie

Największe pożary w historii Kanady

Rok 2023 jest rekordowy pod względem liczby pożarów w Kanadzie. Wystąpiło ich już pięć i pół tysiąca, płomienie zniszczyły prawie trzynaście i pół miliona hektarów lasów. W gaszenie ognia zaangażowały się siły zbrojne Kanady. Żołnierze dołączyli do innych służb, by pomóc w opanowaniu sytuacji. Pożary trwają już od wielu miesięcy. W czerwcu były tak duże, że dym dotarł za ocean, m.in. do Portugalii, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii czy Włoch.

Pożary są w większości powodowane przez przypadek przez ludzi. Ale sprzyja im susza, która jest kluczowym czynnikiem tak ogromnej skali zjawiska. Sytuację utrudnia dodatkowo wysoka temperatura - informuje Reuters za kanadyjskimi władzami.