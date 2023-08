Turcja. 42-letnia Holenderka została zatrzymana przez policję. Obrażała prezydenta Erdogana

Kobieta przebywała na wakacjach na południowym wybrzeżu Turcji, w Antalyi w dzielnicy Güzeloba. 41-latka pochodzenia turecko-holenderskiego miała zostać sfilmowana telefonem komórkowym w jednej z kawiarni.

REKLAMA

Zobacz wideo W co gra Turcja ws. NATO?

Turcja. Policja zatrzymała Holenderkę za znieważenie prezydenta Erdogana

Na nagraniu, które krąży w tureckich mediach, można usłyszeć kobietę, która krytykuje prezydenta Turcji Recepa Erdogana i władze kraju - pisze "De Telegraaf". Jak donosi dziennik, inne kobiety na nagraniu mówią: "Oszalałaś? Co cię to obchodzi, nie mieszkasz tu. Wynoś się stąd. Kim jesteś, żeby tak przeklinać tutaj ludzi? Uspokój się, to jest Republika Turcji".

Po tym, jak nagranie zostało zgłoszone tureckiej policji, zdecydowano się aresztować kobietę pod zarzutem znieważenia tureckiego prezydenta - donosi turecka gazeta "Milliyet". "Po ustaleniu tożsamości 42-latki policja podjęła decyzję o jej zatrzymaniu pod zarzutem znieważenia prezydenta" - donosi dziennik.

Prąd zniósł kobietę trzy kilometry od brzegu. Wróciła po siedmiu godzinach