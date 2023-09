Profesor biologii Gordon Wolcott, jego żona Elizabeth oraz dwójka ich dzieci 15-letni James Gordon, oraz dwa lata starsza Libby mieszkali w dużym białym domu w pobliżu Uniwersytetu Southwestern na College Street w Georgetown. To właśnie tam 4 sierpnia 1976 roku rozegrały się tragiczne sceny.

15-letni morderca zabił trzy osoby. Niemal od razu przyznał się do popełnienia zbrodni

Około godziny 22 James Wolcott uzbrojony w karabin kalibru 22 oddał dwa śmiertelne strzały w kierunku siedzącego w salonie ojca. Następnie nastolatek udał się do sypialni swojej 17-letniej siostry, którą zabił, strzelając jej w klatkę piersiową i w głowę. Na sam koniec zaatakował przebywającą w sypialni matkę. Kobieta została postrzelona dwa razy w głowę i raz w klatkę piersiową.

Po zamordowaniu członków rodziny James ukrył karabin i wybiegł z domu, po czym zatrzymał jeden z nadjeżdżających samochodów. Zaalarmowani przez chłopca nieznajomi udali się do budynku, w którym odkryli ciała dwóch osób oraz ciężko ranną Elizabeth. Postrzelona kobieta została przewieziona do szpitala, nie udało się jej jednak uratować. James Wolcott zapytany przez funkcjonariuszy o to, co wydarzyło się tej nocy, niemal od razu przyznał się do zabicia wszystkich członków swojej rodziny.

Zabił, bo nienawidził swojej rodziny

Jak to możliwe, że zdolny i inteligentny chłopak, który miał świetne oceny, angażował się w działalność społeczną i wydawał się być wzorowym nastolatkiem, mógł dopuścić się tak okrutnej zbrodni? Jego motywy wydawały się niezwykle błahe. Chłopak stwierdził, że nienawidził swojej rodziny - jego matka miała za głośno przeżuwać jedzenie, siostra miała mieć irytujący teksański akcent, a ojciec nie pozwalał mu uczestniczyć w pokojowych wiecach.

Śledztwo odkrywało coraz więcej detali, które rzuciły światło na złożoność tej historii. Chłopak okazał się mieć problemy natury psychicznej, które wzmacniało uzależnienie od wąchania kleju, którego używał przy sklejaniu modeli samolotów. Ekspertyzy psychiatryczne wskazywały dodatkowo na fakt, że James cierpiał na schizofrenię paranoidalną. Urojenia i myśli samobójcze towarzyszyły mu w momencie dokonania zbrodni.

Od mordercy do uwielbianego wykładowcy

Po sześciomiesięcznym procesie ława przysięgłych uznała nastolatka za niewinnego z powodu niepoczytalności. W lutym 1968 roku James został przewieziony do placówki psychiatrycznej Rusk State Hospital, gdzie przebywał sześć lat. Po tym czasie w wyniku zaledwie 10-minutowych obrad uznano, że mężczyzna jest już zdrowy. Przez lata nie było wiadomo, co stało się z Jamesem po opuszczeniu szpitala.

W 2013 roku za sprawą dziennikarskiego śledztwa na jaw wyszły informacje o życiu uniewinnionego mordercy. Po opuszczeniu placówki Rusk James Wolcott skończył studia w dziedzinie psychologii i zmienił swoje nazwisko na James St. James. W 1988 roku po zakończeniu edukacji zaczął wykładać psychologię na Uniwersytecie Millikin w Decatur w stanie Illinois. Nikt wówczas nie wiedział o jego przeszłości. Kiedy jednak prawda wyszła na jaw, władze zażądały zwolnienia 61-letniego kierownika Wydziału Nauk Behawioralnych. W obronie wykładowcy stanęli jednak studenci oraz przedstawiciele uczelni.

Biorąc pod uwagę traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa dra St. Jamesa, jego wysiłki na rzecz odbudowy życia i uzyskania udanej kariery zawodowej były niezwykłe

- napisano w oficjalnym oświadczeniu Uniwersytetu Millikin cytowanym przez serwis Austin American-Statesman. St. James odmówił jakiegokolwiek komentarza w sprawie. Mimo wielu kontrowersji pozostał na swoim dotychczasowym stanowisku.