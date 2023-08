Rosyjski atak rakietowy na Czernihów. Co najmniej siedem ofiar. Szokujące nagranie z chwili wybuchu

Rosjanie w sobotę 19 sierpnia zaatakowali Czernihów w północno-wschodniej Ukrainie, niedaleko granicy z Białorusią. Z początku informowano o pięciu ofiarach śmiertelnych. Jednak ta liczba wzrosła do siedmiu, o czym poinformowało na portalu X (dawniej Twitter) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy.

Zobacz wideo Wolontariusze pomagają uprzątnąć katedrę w Odessie, która ucierpiała podczas rosyjskiego ataku

Wojna w Ukrainie. Rosjanie zaatakowali Czernihów, nie żyje siedem osób

- W Czernihowie odkryto ciało kolejnej ofiary. Niezidentyfikowana kobieta. Liczba zabitych wzrosła do siedmiu. Z kolei 90 rannych osób szukało pomocy medycznej. Spośród nich 10 to policjanci, a 12 to dzieci. Hospitalizowanych było 25 osób - poinformował szef MSW Ukrainy Ihor Klimenko.

Szef Obwodowej Administracji Państwowej w Czernihowie Wiaczesław Chaus zaapelował do mieszkańców o pozostanie w schronach. W wyniku ataku rannych zostało kilkanaścioro dzieci. - Dziewczynka, która nie żyje, miała sześć lat. Policja próbowała udzielić pierwszej pomocy, założyć opaskę uciskową, ale straciła bardzo dużo krwi. Niestety lekarzom nie udało się jej uratować - powiedział Klimenko.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy udostępniło w sieci nagrania z miejsca tragedii w Czernihowie. Na nagraniu widać strażaków, którzy dogaszają pożar.

W sieci pojawiło się nagranie, podczas którego doszło do ataku. Widać jak kobieta zdaje się pozować do zdjęcia, gdy nagle spada rakieta, powodując eksplozję.

Jak informuje m.in. doradca szefa MSW Ukrainy Anton Geraszczenko, w Kościele prawosławnym w sobotę jest obchodzone święto Przemienienia Pańskiego (Spas), podczas którego wierni zanoszą do cerkwi koszyki z jabłkami. Koszyki te widać na zdjęciach z Czernihowa.

Zełenski: Rosja zamieniła zwykłą sobotę w dzień bólu i straty

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że rosyjskie rakiety balistyczne trafiły między innymi w plac, teatr i uniwersytet. Opublikował też obraz zniszczeń na swoich mediach społecznościowych.

"Rosja zamieniła zwykłą sobotę w dzień bólu i straty. Są ofiary. Moje kondolencje dla wszystkich, którzy stracili ukochaną osobę. Wszystkie usługi działają na stronie. Ratownicy, policja, lekarze" - napisał prezydent. Zełenski wezwał świat do przeciwstawienia się rosyjskiemu terrorowi. "Aby życie mogło wygrać, Rosja musi przegrać tę wojnę" - napisał ukraiński przywódca.

Czernihów był jednym z ukraińskich miast zaatakowanych na początku rosyjskiej inwazji - 24 lutego 2022 roku, między innymi z pobliskiej Białorusi. Ukraina po jakimś czasie odparła rosyjskie siły i od tamtej pory do dziś mieszkańcy cieszyli się względnym spokojem na tle reszty kraju.

