Wojna w Ukrainie przybrała niespodziewany obrót, kiedy Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przyznała się niedawno do jednej z udanych operacji. Szef SBU ujawnił w rozmowie z portalem NV sposób, w jaki został przeprowadzony dwukrotny atak na most Krymski. Wasyl Maliuk powiedział, że zamiar wysadzenia mostu pojawił się już wiosną 2022 roku.

Rosja. Pierwszy atak na most Krymski wymagał wielu wysiłków załogi SBU

Podczas pierwszych planów rozważano różne opcje wysadzenia mostu Krymskiego. Ukraińska armia myślała wówczas o przewiezieniu materiałów wybuchowych wagonami towarowym, ale Rosja zabroniła transportu kolejową częścią mostu jakichkolwiek ładunków z wyjątkiem wojskowych. Później SBU rozważała pomysł ciężarówki z beczkami z ropą, na której znajdowałyby się ukryte materiały wybuchowe. Ostatecznie zdecydowano się wariant z materiałami wybuchowymi starannie owiniętymi w folię celofanową, aby nie wzbudzać podejrzeń. Waga powstałych w wyniku owinięcia folią "rolki" odpowiadała 21 tonom.

Szef SBU oznajmił, że transport ładunków na most Krymski był utrudniony i zaznaczył, że była to "ciernista" droga, którą pokonano bez pomocy zagranicznych partnerów. Pojawiła się także inna przeszkoda w postaci zagłuszaczy współrzędnych GPS, które dzięki systemowi stworzonemu przez zespół Maliuka udało się ominąć. Powodzenie w tej sferze doprowadziło do tego, że w poranek 8 października 2022 roku odbył się pierwszy atak na most Krymski.

Wówczas przez most Krymski przejeżdżało wiele samochodów. Rosyjska kamera zarejestrowała o godzinie 5:40 załadowaną ciężarówkę jadącą z dużą prędkością w kierunku Krymu. W pewnej chwili pojazd eksplodował, uszkadzając dwa przęsła i zapalając jadący równolegle pociąg kolejowy ze zbiornikami wypełnionymi paliwem. Rosja twierdziła wówczas, że w wyniku uderzenia zginęło pięć osób, w tym kierowca ciężarówki. Ruch na moście został całkowicie wstrzymany. Maliuk przekazał, że w związku z eksplozją na moście zatrzymano 22 osoby, którymi byli rosyjscy przemytnicy.

Ukraina zaatakowała most Krymski po raz drugi. W tym celu użyto dronów morskich

Po pierwszym ataku na most Krymski od razu rozpoczęto pracę nad drugim. Ukraińskie służby specjalne stworzyły zdalnie sterowaną jednostkę pływającą kamikaze wypełnioną materiałami wybuchowymi. Wykonano ją z materiału niewidocznego dla radarów Rosji, a konstrukcja maszyny pozwalała na samozniszczenie w razie potrzeby. Drony zostały przetestowane w warunkach prawdziwej bitwy przeciwko rosyjskim okrętom w Zatoce Sewastopolskiej. Jedna z ukraińskich maszyn uszkodziła jedną z jednostek na tyle, że przez długi czas pozostawała w dokach.



Kiedy pracownicy zdali sobie sprawę, że drony nie są w stanie zatopić dużych statków, zwiększyli ilość ładunków wybuchowych do 850 kg. Dodatkowo zmodernizowano system sterowania i zainstalowano na kadłubie dwa miotacze ognia Shmel-M o dużym zasięgu.

Tak przygotowane maszyny, wypuszczono na otwarte morze 17 lipca, kiedy doszło do drugiego ataku na most Krymski. - Tylko wybrani widzieli te ujęcia - powiedział szef SBU Wasyl Maliuk w rozmowie z portalem NV. Jak informowaliśmy, dron dostarczył 850 kilogramów materiałów wybuchowych na jeden z betonowych filarów wsporczych mostu. Po uderzeniu pierwszego drona, kilka minut później druga maszyna miała trafić w część mostu, która odpowiadała za transport kolejowy. Więcej informacji o tym ataku wraz z materiałami wideo znajduje się w artykule wyżej.