W Ukrainie planowali na nią zamach, w Niemczech otruli. Dziennikarka: Chcą mnie zamordować

Pod koniec marca ubiegłego roku "Nowaja Gazieta" usunęła reportaże wojenne Eleny Kostiuczenko ze swojej strony internetowej. Nie mogąc bezpiecznie wrócić do Rosji, dziennikarka przeniosła się do Niemiec, gdzie obecnie mieszka. Znajduje się teraz w szpitalu klinicznym Charité w Berlinie. "Ktoś próbował mnie zabić" - napisała w swoich mediach społecznościowych.

Elena Kostiuczenko podczas swojego pobytu w Ukrainie planowała wyjazd do Mariupola. Dzień przed datą planowanej podróży zadzwonił do niej kolega i spytał, czy tam jedzie. "To mnie zaskoczyło: tylko dwie osoby z redakcji wiedziały o moim wyjeździe: redaktor naczelny Dmitrij Muratow i moja własna redaktorka Olga Bobrova" - relacjonuje w tekście na łamach Meduzy. "Moje źródła skontaktowały się ze mną. Wiedzą, że jedziesz do Mariupola i mówią mi, że ludzie Ramzana Kadyrowa dostali rozkaz, by cię znaleźć" - usłyszała w odpowiedzi. Znajomy przekazał jej, że odtworzono mu nagranie z rozmowy, dzięki któremu rozpoznał jej głos.

"Czterdzieści minut później zadzwonił mój informator z ukraińskiego wywiadu wojskowego. Powiedział do mnie: Mamy informacje o planie zamordowania dziennikarza 'Nowej Gaziety' w Ukrainie. Twój rysopis został przekazany do każdego rosyjskiego punktu kontrolnego" - opowiada dziennikarka. Następnie dostała informację od redaktora naczelnego, że musi natychmiast opuścić Ukrainę, co zrobiła w noc poprzedzającą 2 kwietnia.

"Chciałam wrócić do domu, do Rosji. Tam była moja praca, całe moje życie, moja mama i moja siostra. Im straszniejsze wiadomości docierały z mojego rodzinnego kraju, tym bardziej czułam, że moje miejsce w życiu jest zdecydowanie tam" - opowiada rosyjska dziennikarka. Dostała jednak telefon, w którym poinformowano ją, że nie może wrócić do kraju, bo może zostać zamordowana. "Kiedy się rozłączyłam, krzyczałam. Stałam na środku ulicy i krzyczałam" - pisze.

Rosyjska dziennikarka została otruta. Niemiecka prokuratura wznawia sprawę pod kątem usiłowania zabójstwa

Kostiuczenko przeprowadziła się do Berlina i pracowała dla Meduzy. Miała wyjechać do Iranu, skąd później miała wrócić do Ukrainy. "Przed wyjazdem do Iranu Meduza poprosiła mnie, bym zaaplikowała o ukraińską wizę" - powiedziała. Dziennikarka umówiła się na spotkanie w konsulacie w Monachium.

"Przyjaciółka odebrała mnie z konsulatu i poszłyśmy na lunch. Usiedliśmy na zewnątrz, a jej przyjaciele, mężczyzna i dwie kobiety, zatrzymali się przy naszym stoliku dwa razy, zanim skończyliśmy jeść. Jakim małym miastem jest Monachium, pomyślałem: wszyscy zdawali się tam znać. (...) Ta sama przyjaciółka miała zabrać mnie na dworzec kolejowy. Kiedy zbliżaliśmy się do niego, powiedziała: 'Wiesz, nie pachniesz dobrze. Poszukam jakiegoś dezodorantu'. Ale żadnego nie znalazła. Pamiętam, że byłam zaskoczona jej słowami. Jest taktowną osobą i nie powiedziałaby nic, chyba że naprawdę bym okropnie śmierdziała" - opowiada dziennikarka.

W pociągu rzeczywiście czuła od siebie bardzo nieprzyjemny zapach. Po chwili czuła się już bardzo źle, a na schodach do mieszkania zabrakło jej tchu. Jej ciało z czasem spuchło. "To już nie była moja twarz. Potrzebowałam czasu przed lustrem, aby się w niej odnaleźć" - pisze. Lekarze sugerowali jej, że mogła zostać otruta, ale nie mogła w to uwierzyć.

"W Niemczech, jeśli podejrzewasz, że zostałeś otruty i chcesz uzyskać raport toksykologiczny, musisz skontaktować się z policją" - tłumaczy. Kostiuczenko udała się na policję, gdzie ją dokładnie przesłuchano. Niemieccy detektywi powiedzieli jej, że powinna zadzwonić na policję już z pociągu, kiedy źle się poczuła. "Myślisz, że jesteś w jakimś raju. Nikt nawet nie myśli o podjęciu środków ostrożności. Zdarzają się tu morderstwa na tle politycznym. Rosyjskie służby specjalne są aktywne w tym kraju. A twoja lekkomyślność, twoja i twoich kolegów, przekracza wszelkie granice" - usłyszała.

2 maja ubiegłego roku dziennikarka otrzymała pismo z berlińskiej prokuratury z wiadomością o zamknięciu sprawy. Służby nie mogły ustalić "żadnych przesłanek", że została otruta, ponieważ "dostępne badania krwi nie wskazały jednoznacznie na zatrucie". Dochodzenie zostało jednak wznowione w lipcu tego roku. - Mogę potwierdzić, że berliński prokurator prowadzi dochodzenie przeciwko nieznanemu sprawcy. Sprawa jest traktowana jako usiłowanie zabójstwa - powiedział rzecznik niemieckiej prokuratury Sebastian Büchner w rozmowie z CNN.

"Nie jesteśmy bezpieczni i nigdy nie będziemy bezpieczni, dopóki reżim polityczny w Rosji się nie zmieni"

Co się teraz dzieje z dziennikarką? Jak opisuje w tekście dla Meduzy, "ból, nudności i obrzęk ustąpiły", jednak jej energia nie wróciła. "W tej chwili mogę pracować trzy godziny dziennie. Ta przerwa się wydłuża, ale powoli. W niektóre dni w ogóle nie mogę nic robić, poza leżeniem w bezruchu" - relacjonuje.

"Za kilka tygodni ukaże się moja nowa książka. Piszę w niej o drodze Rosji do faszyzmu. Policyjni detektywi uważają, że może to skłonić ludzi, którzy próbowali mnie zabić w Ukrainie i być może w Niemczech, do podjęcia kolejnej próby. Ale ja chcę żyć - i dlatego piszę ten tekst" - zaznacza dziennikarka. "Chcę również, aby moi koledzy, przyjaciele, działacze polityczni i uchodźcy, którzy są teraz za granicą, pamiętali, aby zachować ostrożność. Bardziej ostrożni niż ja. Nie jesteśmy bezpieczni i nigdy nie będziemy bezpieczni, dopóki reżim polityczny w Rosji się nie zmieni. Nasza praca przyspiesza jego koniec, ale reżim będzie się bronił" - apeluje Kostiuczenko.

Fala zatruć dziennikarek

Dziennikarka pracowała dla niezależnej rosyjskiej gazety "Nowaja Gazieta" przez 17 lat. W tym czasie zginęło czterech jej pracowników. Kostiuczenko była pierwszą dziennikarką, która opisywała protesty grupy Pussy Riot i masakrę w trakcie strajku w kazachskim Żangaözen.

Kobieta została pobita podczas marszu równości w Moskwie w 2011 roku, dwa lata później została aresztowana za udział w marszu. Kolejny raz zatrzymano ją w 2014 roku za trzymanie tęczowej flagi na Placu Czerwonym.

"The Insider" podaje, że atak na Kostiuczenko to element "fali" otruć dziennikarzy i aktywistów. Identyczne symptomy w podobnym czasie pojawiły się u Iriny Bablojan z "Echa Moskwy", a nieco wcześniej u Natalii Arno, szefowej fundacji Wolna Rosja. Więcej o śledztwie pisaliśmy na łamach portalu Ukrayina.pl:

Dziennikarskie śledztwo: Trzy dziennikarki z Rosji zostały otrute