Rosyjska Agencja Informacyjna TASS poinformowała w sobotę 19 sierpnia rano o wizycie Władimira Putina w Rostowie nad Donem (Rosja), niedaleko granicy z Ukrainą. Znajduje się tam kwatera główna wojsk rosyjskich. Na miejscu był obecny także szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej Walerij Giersimow. Władimir Putin pojawił się tam w konkretnym celu.

Rosja. Władimir Putin pojawił się niedaleko granicy z Ukrainą. Spotkał się z dowódcami wojskowymi

Władimir Putin spotkał się na miejscu z dowódcami wojskowymi. "Głowa państwa wysłuchała raportów szefa Sztabu Generalnego Walerija Gierasimowa i szeregu dowódców wojskowych" - poinformował Kreml, cytowany przez TASS. W komunikacie dodano, że Putin wielokrotnie odwiedzał kwaterę główną w Rostowie nad Donem.



Agencja informacyjna podkreśliła natomiast, że w połowie marca także odbyło się w tym miejscu spotkanie i wysłuchanie raportów wojskowych. "The Guardian" dodał, że agencja RIA pokazała nagrania, które przedstawiają jak Gierasimow wita Putina i prowadzi go do budynku, jednocześnie przypominając, że spotkanie odbyło się po tym, jak niedawno Ukraina wyzwoliła miejscowość Urożajne. Szczegóły spotkania i tematy omawiane na nim nie są znane, ponieważ nie podano ich do informacji publicznej.

Ławrow o zagrożeniu nuklearnym. Mówi o "otrzeźwiających sygnałach"

Rosja grozi "starciem zbrojnym między mocarstwami nuklearnymi". Ławrow stwierdził, że broń jest odpowiedzią na zagrożenia

Jak informowaliśmy w artykule wyżej, minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrow udzielił wywiadu dla państwowego magazynu "The International Affairs", który został opublikowany w sobotę. Polityk stwierdził podczas rozmowy, że fakt posiadania broni nuklearnej stanowi zabezpieczenie Rosji przed zagrożeniami. - Posiadanie broni jądrowej jest dziś jedyną możliwą odpowiedzią na niektóre z istotnych zewnętrznych zagrożeń dla bezpieczeństwa naszego kraju - stwierdził Ławrow.

Ponadto polityk zarzucił NATO naruszenie zasady niepodzielności bezpieczeństwa i oznajmił, że Sojusz koncentruje się na "strategicznym pokonaniu" Rosji. - Jest jeszcze jedna rzecz, którą Zachód musi zrozumieć: Rosja użyje wszelkich środków, by bronić swoich obywateli i żywotnych interesów. Lepiej byłoby, gdyby nasi przeciwnicy zrozumieli, że konfrontacja z Rosją jest daremna i przeszli na bardziej cywilizowane, tj. polityczne i dyplomatyczne środki osiągnięcia równowagi interesów - oznajmił Ławrow. Polityk zaznaczył również, że Stany Zjednoczone i kraje NATO, "przygotowując się do konfrontacji, ryzykują zaangażowanie się w bezpośrednie starcie zbrojne między mocarstwami nuklearnymi".