Ukraiński ekspert: Kontrofensywa powolna, ale zgodnie z planem. "Krym stanie się logistyczną wyspą"

Ukraińskie siły zbrojne kontynuują natarcia w rejonach Berdiańska i Melitopola. Według analityków wojskowych to główny kierunek kontrofensywy, która ma doprowadzić do odcięcia Krymu od pozostałych terenów, okupowanych przez Rosjan. W ciągu minionej doby doszło do 36 starć ukraińskiej armii z siłami agresora.

