Zabijała noworodki w szpitalu w Wielkiej Brytanii. W notatkach pisała o sobie: "jestem diabłem"

18 sierpnia ława przysięgłych w sądzie w Manchesterze uznała Lucy Letby winną zabójstwa noworodków na oddziale neonatologicznym w szpitalu Countness of Chester, gdzie pracowała jako pielęgniarka. Do morderstw dzieci miało dochodzić w latach 2015-2016 - poinformował "The Guardian".

Wielka Brytania. Pielęgniarka Lucy Letby winna zabójstwa noworodków

33-letnia Lucy Letby zgodnie z wyrokiem sądu miała zabić pięciu chłopców i dwie dziewczynki podczas pracy jako pielęgniarka. Kobieta miała przekarmiać dzieci, wstrzykiwać im insulinę oraz powietrze. 33-latce postawiono łącznie 22 zarzuty. Proces trwał ponad 10 miesięcy i został uznany za najdłuższy proces w Wielkiej Brytanii. Wyrok ma zostać ogłoszony przez sąd 21 sierpnia - najprawdopodobniej zostanie skazana na dożywocie. Koroner Służby Prokuratorskiej (CPS) Pascale Jones przekazał w rozmowie z BBC, że kobieta stale zmieniała sposoby zabijania dzieci, aby nie wzbudzać podejrzeń.

W 2017 roku władze szpitala były zaniepokojone wzrostem zgonów wśród dzieci w przeciągu kilku miesięcy. Okazało się, że do śmierci noworodków dochodziło najczęściej podczas dyżuru jednej z pielęgniarek neonatologicznych Lucy Letby. Wezwano wówczas policję, która przeprowadziła śledztwo w tej sprawie, które udowodniło, że noworodki umierały z powodu zatrucia - podczas dyżurów 33-latki. Oskarżyciel Nick Johnson, powołując się na sporządzony przez biegłych wykres zmian pielęgniarek, dowiódł, że do pogorszenia się stanu zdrowia dzieci oraz ich zgonów dochodziło podczas zmian Lucy Letby - poinformował Sky News.

W 2018 roku zatrzymano Letby, natomiast w 2020 roku została oskarżona. Podczas przeszukania mieszkania 33-latki, znaleziono wiele jej notatek, w których pisała: "nie zasługuję na życie", "zabiłam je", "jestem diabłem". Do tej pory nie ustalono, jakie były motywy kobiety.

Wielka Brytania. Władze szpitala wprowadziły "zmiany w usługach"

Dr Nigel Scawn, dyrektor szpitala, w którym pracowała 33-latka, wydał oświadczenie w sprawie śmierci noworodków w placówce. "Bardzo nam przykro, że te zbrodnie zostały popełnione w naszym szpitalu, a nasze myśli nadal są ze wszystkimi rodzinami i bliskimi dzieci, które doznały obrażeń lub zmarły. Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, przez co przeszli" - przekazał Scawn. "Odkąd Lucy Letby nie pracuje w naszym szpitalu, wprowadziliśmy znaczące zmiany w naszych usługach i chcę zapewnić każdego pacjenta, który może korzystać z naszych usług, że może mieć zaufanie do opieki, jaką otrzyma" - dodał Scawn.