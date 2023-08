W południe 18 sierpnia rosyjskie służby otrzymały telefon, dotyczący możliwego ataku dronów w centrum Moskwy. Nadawca miał skontaktować się ze służbami ratowniczymi po tym, jak w serwisie X (dawniej Twitter) pojawiło się nagranie, które rzekomo miało przedstawiać drony zbliżające się do stolicy Rosji - poinformował serwis Ukraińska Prawda.

Rosja. Ewakuacja ponad 2 tys. osób z kompleksu wieżowców Moskwa-City

Jak napisały rosyjskie serwisy niezależne, w piątek administracja wież B i C należących do centrum biznesowego Moskwa-City otrzymała informację o zagrożeniu z powodu zbliżającego się ukraińskiego drona kamikaze. Dzwoniący przedstawił się jako minister rozwoju gospodarczego Rosji - podała Ukraińska Prawda. Z pierwszego wieżowca ewakuowano ponad 2 tys. osób, w drugim budynku nie przeprowadzono ewakuacji.

"Rosyjskie media podały, że grupa dronów rzekomo zmierzających do Moskwy została sfilmowana w rosyjskim Sierpuchowie" - odniósł się do sytuacji doradca ukraińskiego MSW Anton Geraszczenko. Jak poinformowała Ukraińska Prawda, rosyjskie służby do tej pory nie potwierdziły żadnego zagrożenia.

Z informacji przekazanych przez Ukraińską Prawdę wynika, że najprawdopodobniej pomylono samoloty Aeroklubu Sierpucho z dronami, po czym ludzie wpadli w panikę.

"Mamy standardowe loty treningowe. Lecą tu w każdy piątek, sobotę i niedzielę od 86 lat. Rano samoloty sportowe latały w grupie, poleciały do Włodzimierza na pokazy. To nie są drony, to nasi chłopcy, lecieli w grupie, żeby wystąpić na Święto Miasta, było pięć samolotów. Wszystko było uzgodnione, wszystko było legalne" - przekazał przedstawiciel klubu, cytowany przez Ukraińską Prawdę.

Rosja. Atak dronów w centrum Moskwy

W nocy z 17 na 18 sierpnia bezzałogowiec uderzył w dzielnicy Moskwa-City uszkadzając budynek Ekspocentrum. Wcześniej dzielnicę szklanych wieżowców dwukrotnie atakowały drony, uderzając w budynek, w którym znajdują się pomieszczenia resortu cyfryzacji.