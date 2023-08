Poczobut wtrącony do izolatki. "Kara za odmówienie wykonania pracy, której nie można wykonać"

Działacz polskiej mniejszości na Białorusi i dziennikarz Andrzej Poczobut został na pół roku wtrącony do izolatki. Powiadomiła o tym jego żona Oksana Poczobut, która dostała list od mężczyzny.

Poczobut umieszczony w izolatce. Medycy wydali sprzeczne opinie

Andrzeja Poczobuta ukarała w ten sposób administracja kolonii karnej w Nowopołocku. Pół roku izolatki to najdłuższy przewidziany przepisami okres tego rodzaju kary w białoruskim systemie więziennym. Z wpisu Oksany Poczobut wynika, że dziennikarz został ukarany "za odmowę podjęcia pracy, której nie sposób wykonać". Żona więźnia białoruskiego reżimu poinformowała także, że felczerka odmówiła podpisania zaświadczenia pozwalającego na jego pobyt w izolatce, gdyż podczas badania zarejestrowane zostało zakłócenie rytmu pracy serca i wysokie ciśnienie. Następnego dnia inny medyk podpisał jednak zaświadczenie i skierował go do izolatki.

Jak donosi Biełsat, "podczas jednego z badań u działacza zanotowano zakłócenia rytmu serca i ciśnienie 190/140". "Do PKT (izolatki - red.) trafiają więźniowie, którzy, zdaniem administracji kolonii, naruszyli regulamin zakładu karnego" - poinformowano na portalu X.

Andrzej Poczobut skazany na osiem lat pobytu w kolonii karnej

W maju bieżącego roku Sąd Najwyższy Białorusi odrzucił apelację działacza polskiej mniejszości. Rozprawa odbywała się bez udziału Andrzeja Poczobuta, za zamkniętymi drzwiami. Służby prasowe organu poinformowały jedynie, że wyrok grodzieńskiego sądu "pozostawiono bez zmian, a apelacja została odrzucona".

Dziennikarz "Gazety Wyborczej" i działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej Poczobut został zatrzymany przez funkcjonariuszy reżimu w marcu 2021 roku. W białoruskich zakładach karnych przebywa już więc ponad dwa lata. Został skazany za rzekome "nawoływanie do działań skierowanych na wymierzenie szkody bezpieczeństwu narodowemu" oraz za "podżeganie do wrogości narodowej, religijnej oraz innej" na karę 8 lat pobytu w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, a Sąd Najwyższy Białorusi uprawomocnił ten wyrok. Kolonia karna w Nowopołocku na północy Białorusi jest uznawana za jedno z najcięższych miejsc odosobnienia w kraju.

