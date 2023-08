Informację na temat problemów, którymi zajmuje się obecnie Ramzan Kadyrow, zamieścił on sam na oficjalnym kanale na Telegramie. Jak wynika z wpisu, Kadyrow odbył spotkanie z przedstawicielami czeczeńskich władz, organów ścigania oraz duchowieństwa. Cała rozmowa miała na celu podsumowanie wyników pracy komisji ds. rozwiązywania konfliktów rodzinnych.

Czeczenia. Kadyrow chce zwalczać innowacje. Bo prowadzą do wzrostu kosztów weselnych

Głównym tematem, który zdominował dyskusję, była kwestia uroczystości ślubnych. "Problem wprowadzania weselnych innowacji jest w naszym społeczeństwie palący" - powiedział w trakcie spotkania Mufti Republiki Czeczeńskiej Salah-Hadji Mezhiev. Zdaniem rządzących sytuacja w tym zakresie uległa znaczącej zmianie na przestrzeni ostatnich lat. W środowisku organizacji imprez ślubnych miały pojawić się "nowe absurdalne zasady, które są sprzeczne z religią i obyczajami narodowymi".

Według Kadyrowa ludzie stali się zakładnikami innowacji, co doprowadziło do wzrostu kosztów organizacji wesel. Chodzi tu nie tylko o same kwoty związane z wynajęciem odpowiedniego lokalu czy zamówienia posiłku dla gości, ale również o wysokość posagu i drogie prezenty, które stają się przyczyną problemów finansowych wielu rodzin.

Innowacje wrogiem kultury czeczeńskiej. Kadyrow uruchomił procedury krzewienia tradycji

W celu walki z innowacyjnymi praktykami weselnymi Kadyrow zlecił przedstawicielom duchowieństwa opracowanie zestawu środków, które pomogą rozwiązać ten problem. Swoją cegiełkę do pracy nad poprawą sytuacji w branży ślubnej mają dołożyć również władze, poprzez monitorowanie przestrzegania przez obywateli z góry ustalonych zasad. Z kolei Ministerstwo Kultury Czeczeńskiej Republiki planuje wydanie książki poświęconej czeczeńskim tradycjom weselnym. Wiedzę obywateli na temat ich kultury mają poszerzać także organizowane imprezy kulturalno-rozrywkowe.