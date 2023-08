Rosyjskie media wykorzystują wypowiedź polskiego publicysty do propagandy. Kolejny raz w tym miesiącu

Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk mówił w środę na antenie TVP o kwestii reparacji wojennych od Niemiec dla Polski. - Kraj, który był krajem agresorem, musi zapłacić reparacje wojenne. Pokazujemy więc, że nie ma różnicy pomiędzy tym, co zrobiły Niemcy podczas II Wojny Światowej Polsce a tym, co robi dziś Rosja w Ukrainie, a Rosja bardzo uważnie obserwuje to, jak dzisiaj zachowują się Niemcy - powiedział polityk PiS.

Słowa wiceministra skomentował na portalu X (dawny Twitter) dziennikarz "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha. "To jest skrajnie szkodliwa wypowiedź, godząca wprost w polską rację stanu. Kolejny raz polityk z obozu władzy zrównuje działania Rosji na Ukrainie z tym, co spotkało Polskę i Polaków z rąk Niemców w czasie II wojny światowej" - napisał dziennikarz. W dalszej części wpisu dodał: "Czy oni są naprawdę takimi bezmyślnymi idiotami, że nie rozumieją, co robią w ten sposób z kapitałem polskiej narracji historycznej?".

Rosyjskie media postanowiły wykorzystać słowa Warzechy do swojej propagandowej narracji. "Polska wściekła z powodu wypowiedzi władz o Rosji. Polski publicysta nazwał idiotycznym porównywanie Rosji do hitlerowskich Niemiec" - pisze rosyjska państwowa agencja informacyjna RIA Novosti. Z kolei portal prokremlowskiego dziennika "Izvestia" donosi, że "Polska skrytykowała tych, którzy porównują Rosję do nazistowskich Niemiec".

Na kwestię wybielania rosyjskiej agresji na Ukrainę uwagę zwrócił Michał Marek, szef organizacji pozarządowej Centrum badań nad współczesnym środowiskiem bezpieczeństwa, która zajmuje się analizami i komentarzami dotyczących bieżących zjawisk z zakresu bezpieczeństwa. "Słowa danej osoby wykorzystano do wybielenia obrazu Rosji oraz jej agresywnych działań w Ukrainie. (...) Wybielanie obrazu Federacji Rosyjskiej (dot. rosyjskiego przekazu) odnosi się do sugestii, iż należy całkowicie odrzucić jakiekolwiek podobieństwa pomiędzy nieuzasadnioną agresją zbrojną ze strony III Rzeszy (w stosunku do II RP) a nieuzasadnioną agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej w stosunku do Ukrainy" - napisał na portalu X Michał Marek.

Marek przypomniał też poprzednie wypowiedzi Łukasza Warzechy. Rosyjska propaganda tylko od początku sierpnia wykorzystała jego słowa co najmniej trzykrotnie.

Prokremlowskie media przytaczały komentarz publicysty do wypowiedzi prezydenta Dudy, który po szczycie NATO w Wilnie ubolewał, że Ukraina nie otrzymała bardziej konkretnych zapisów i zaproszenia do Sojuszu. "No jasne. Wszyscy znamy patologiczne uczucie pana prezydenta do Ukrainy i jej prezydenta. Gdyby mógł, to by sobie obie nerki za nich dał wyciąć" - napisał wówczas Warzecha.

Jeszcze kilka dni wcześniej oburzał się wezwaniem polskiego ambasadora do ukraińskiego MSZ, pisząc: "Nie wiem, czy istnieje na świecie bardziej frajerskie państwo niż Polska".

