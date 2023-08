Teneryfa płonie. Służby blokują drogi z powodu "ciekawskich turystów"

Pożar wybuchł 15 sierpnia w północno-wschodniej części Teneryfy. Zaczął szerzyć się na zalesionych stokach. Dzień później przewodnicząca lokalnej rady Rosa Davila przekazała, że dostęp do gór na wyspie został wstrzymany. Zaapelowała także do mieszkańców i turystów, by unikali zagrożonych terenów.

Teneryfa. Prace utrudniają "ciekawscy turyści"

Na Teneryfie spłonęło już ponad 3,2 tys. hektarów lasów, a z zagrożonych terenów służby ewakuowały siedem tysięcy osób. Burmistrzyni gminy Candelaria Maria Brito wezwała mieszkańców do pozostania w domach w związku ze skażeniem powietrza dymem i popiołami z pożaru w rejonie wulkanu Teide.

Na wyspie przebywa mnóstwo "ciekawskich turystów", którzy - jak podały lokalne służby - podziwiają pożar i utrudniają pracę strażakom. "Jadąc wczoraj na Teide, widzieliśmy sporo ludzi, którzy robili sobie pikniki w parku" - poinformowała jedna z kobiet na internetowej grupie "Teneryfa", która zrzesza Polaków przebywających na wyspie. Więcej na ten temat w artykule:

W związku z tym konieczne było z powodów bezpieczeństwa wprowadzenie blokad na kilku drogach prowadzących w rejon wulkanu Teide.

Na Teneryfie aktualnie wypoczywa wielu Polaków. Na razie biura podróży nie decydują się na ich ewakuację. - Pożar trwa w górach. Natomiast turyści przebywają przede wszystkim na obszarach Teneryfy zlokalizowanych w pobliżu plaż. W każdej z tych części jest lotnisko i drogi dojazdowe, które zapewniają, że ewentualne trasy ewakuacyjne pozostają dostępne - przekazał w rozmowie z WP Turystyka prezes Biura Podróży Nekera Maciej Nykiel.

Teneryfa. "To najbardziej skomplikowany pożar, jaki mamy na naszym archipelagu od 40 lat"

Największym problemem w walce z żywiołem są silne podmuchy wiatru zmieniające kierunek przesuwania się ognia, a także duże wysuszenie ściółki w lasach kanaryjskiej wyspy. Szef rządu autonomicznego Wysp Kanaryjskich Fernando Clavijo poinformował, że służby "nie są w stanie powstrzymać ognia, a sytuacja wciąż jest poza kontrolą". - To najbardziej skomplikowany pożar, jaki mamy na naszym archipelagu od 40 lat - dodał.