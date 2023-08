USA: Zatwierdzamy wysłanie myśliwców F-16 do Ukrainy, gdy tylko skończy się szkolenie pilotów

Stany Zjednoczone zgodzą się na wysłanie należących do Danii i Holandii myśliwców F-16 do Ukrainy. Kijów ma otrzymać sprzęt, kiedy tylko piloci zostaną przeszkoleni do jego obsługi.

Zobacz wideo Duda po szczycie w Wilnie: NATO będzie cały czas wspierało Ukrainę

USA: Wyrażamy pełne poparcie dla transferu F-16 i szkolenia ukraińskich pilotów

Sekretarz Stanu USA Antony Blinken wysłał listy do szefów duńskiej i holenderskiej dyplomacji z zapewnieniem ich, że wnioski zostaną zatwierdzone. "Piszę, aby wyrazić pełne poparcie Stanów Zjednoczonych zarówno dla transferu samolotów myśliwskich F-16 na Ukrainę, jak i dla szkolenia ukraińskich pilotów przez wykwalifikowanych instruktorów F-16" - napisał amerykański polityk w liście, do którego kopii dotarła Agencja Reutera.

Blinken dodał, że "niezmiernie ważne jest, aby Ukraina była w stanie obronić się przed rosyjską agresją i naruszeniem jej suwerenności". Zaznaczył, że zatwierdzenie wniosków pozwoli Ukrainie "w pełni wykorzystać swoje nowe możliwości, gdy tylko pierwsza grupa pilotów zakończy szkolenie". Myśliwce F-16 produkowane są przez amerykański koncern zbrojeniowy Lockheed Martin.

Media: Szkolenia ukraińskich pilotów na F-16 zakończą się latem 2024 r.

F-16 dla Ukrainy. Jest decyzja Waszyngtonu

Grupa 11 krajów miała rozpocząć szkolenie ukraińskich pilotów do pilotowania myśliwców F-16 w sierpniu w Danii. Pełniący obowiązki ministra obrony Danii Troels Poulsen powiedział w lipcu, że kraj ma nadzieję zobaczyć efekty szkolenia na początku 2024 roku.

W maju prezydent USA Joe Biden zatwierdził programy szkoleniowe dla ukraińskich pilotów na samolotach F-16. Biden poinformował wówczas przywódców grupy G7 podczas szczytu, że będzie wspierał międzynarodowy program szkolenia ukraińskich pilotów na zaawansowanych zachodnich myśliwcach, w tym odrzutowcach F-16. Oprócz szkoleń w Danii, centrum szkoleniowe dla pilotów miało zostać utworzone także w Rumunii. Do decyzji odwołał się wówczas Wołodymyr Zełenski na portalu X. "Z zadowoleniem przyjmuję historyczną decyzję Stanów Zjednoczonych i Joe Bidena o wsparciu międzynarodowej koalicji myśliwców. To znacznie wzmocni naszą armię na niebie" - napisał prezydent Ukrainy.

Jeszcze w lipcu John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA stwierdził, że "Ukraina dostanie samoloty F-16 najprawdopodobniej do końca 2023 roku". W sierpniu "The Washington Post" przekazał nieoficjalnie, że myśliwce prawdopodobnie nie zaczną bronić ukraińskiego nieba w tym roku. Winne są opóźnienia we wdrażaniu programu szkoleniowego dotyczące latania tymi maszynami.

Szczyt NATO. Szkolenie ukraińskich pilotów na F-16 ruszy w sierpniu