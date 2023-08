Łukaszenka: Zaangażowanie Białorusi w wojnę w Ukrainie? "To nic nie da"

- Tak długo jak Ukraińcy nie przekroczą naszej granicy, tak długo my nigdy nie zaangażujemy się w tę brutalną wojną. Zawsze jednak pomożemy Rosji, są naszymi sojusznikami - mówił Alaksandr Łukaszenka w rozmowie z prorosyjską dziennikarką z Ukrainy Dianą Panczenko. Białoruski przywódca wykluczył zaangażowanie kraju w konflikt. - Zaangażować Białoruś? A co to da? Nic - mówił, cytowany przez agencję NEXTA.

REKLAMA

Dyktator podkreślił też, że Władimir Putin już osiągnął swoje cele w tak zwanej "specjalnej operacji militarnej" i obie strony konfliktu powinny usiąść do stołu negocjacyjnego i rozwiązać wszystkie kwestie sporne.

Zobacz wideo Likwidacja bariery na granicy z Białorusią - tak czy nie? [SONDA]

- Musimy usiąść i przedyskutować to wszystko. Tak mi się wydaje. Krym, Chersoń, Zaporoże, Donieck i Ługańsk. Wszystko musi być przedyskutowane - bredził Łukaszenka. Dodał jednak, że Białoruś ruszy na wojnę w jednym przypadku, gdy "agresja przeciw naszemu krajowi ruszy z Polski, Litwy i Łotwy". - Wtedy odpowiemy wszystkim, co mamy. A jeśli Ukraińcy zaatakują pierwsi, użyta przeciwko nim zostanie nie tylko broń nuklearna, ale coś więcej - zapowiedział. W tym wypadku groził uderzeniem w "centra decyzyjne i to bez żadnego uprzedzenia". - NATO stoi za Polską, Litwą, Łotwą. Z pewnością rozumiemy, że siły są nieporównywalne - dodał.

Przypomnijmy, że to ciąg dalszy tej samej narracji białoruskiego despoty. Jednocześnie białoruskie wojska stale odbywają ćwiczenia tuż przy polskiej granicy.

Rzeczniczka NATO o ćwiczeniach na Białorusi: Sojusz pozostaje czujny

Istnieje ryzyko działań hybrydowych, NATO pozostaje czujne. Tak Sojusz Północnoatlantycki komentuje szkolenia białoruskich spadochroniarzy w rejonie Brześcia, w pobliżu granicy z Polską. Białoruskie Ministerstwo Obrony poinformowało dziś w mediach społecznościowych o ćwiczeniach z udziałem 38. brygady desantowo-szturmowej. Oświadczenie w tej sprawie przesłała brukselskiej korespondentce Polskiego Radia Beacie Płomeckiej rzeczniczka NATO Oana Lungescu.

NATO ściśle monitoruje wszystkie działania wojskowe na Białorusi - napisała rzeczniczka. Dodała, że choć Sojusz nie widzi bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia militarnego ze strony Mińska lub najemników z Grupy Wagnera, to ze względu na zagrożenie działaniami hybrydowymi pozostaje czujny.

Sejm przyjął uchwałę ws. obcej ingerencji. "Ta uchwała to jest po prostu wstyd"

Oana Lungescu poinformowała też, że kwatera główna jest w bliskim kontakcie ze wszystkimi sojusznikami. Zwróciła uwagę, że Polska, Łotwa i Litwa wzmocniły bezpieczeństwo na granicy z Białorusią. Przypomniała też, że NATO znacząco zwiększyło swoją obecność wojskową na wschodniej flance w reakcji na agresywne działania Rosji i podejmuje zdania odstraszające wszelkie zagrożenia, by bronić każdego kawałka sojuszniczego terytorium.

Polityk Nowoczesnej o swojej pozycji na listach KO: "Zostałem wydy***y"