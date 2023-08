W czwartek 17 sierpnia agencja The Associated Press opublikowała wywiad z rzecznikiem talibskiego Ministerstwa Występków i Cnót. Molvi Mohammad Sadiq Akif powiedział w nim, że "jeśli twarze kobiet są publicznie widoczne, istnieje możliwość wpadnięcia w szpony grzechu".

Afganistan. Rzecznik Ministerstwa Występków i Cnót o obowiązku zakrywania twarzy przez kobiety. Dzięki temu "mężczyźni się tak nie gapią"

- Bardzo źle jest widzieć kobiety bez hidżabu, w niektórych obszarach, zwłaszcza w dużych miastach. Nasi uczeni zgadzają się również z tym, że twarze kobiet powinny być zakryte w miejscach publicznych - powiedział Akif w rozmowie z AP. - Nie chodzi o to, że twarz kobiety zostanie w ten sposób uszkodzona lub zraniona. Kobieta ma swoją wartość, ale ta wartość maleje, gdy mężczyźni na nią patrzą. Allah szanuje kobiety w hidżabie i w tym jest jej wartość (kobiety - red.) - stwierdził dalej afgański rzecznik.

Jak dodaje The Associated Press, polityk nie zgodził się odpowiedzieć na pytania, które dotyczyły zakazów wprowadzonych w Afganistanie. Nie chciał też skomentować tego, czy talibowie rozważyliby zniesienie niektórych zakazów wobec kobiet, gdyby Afganki zgodziły się na powszechne przestrzeganie zasad noszenia hidżabu. Akif stwierdził jedynie, że są "inne wydziały, które zajmują się tymi sprawami". Uznał też, że Ministerstwo Występków i Cnót nie napotkało na żadne protesty odnośnie wydanych przez ten resort decyzji.

Dwa lata rządów talibów w Afganistanie. "Jakbym żyła w koszmarze"

Rzecznik dalej został też zapytany o to, czy kobiety mogą chodzić do parków. Polityk stwierdził, że będą mogły to robić, jeśli zostaną spełnione warunki. - Mogą iść do parku, ale tylko wtedy, gdy nie ma tam mężczyzn. Jeśli są mężczyźni, to szariat na to nie pozwala. Nie mówimy, że kobieta nie może uprawiać sportu, nie może chodzić do parku czy biegać. Może robić wszystkie te rzeczy, ale nie w taki sposób, jak chcą niektóre kobiety: być półnagą i wśród mężczyzn - wyjaśnił.

- Ludzie chcieli wprowadzenia szariatu i my szariat wdrażamy - stwierdził dalej Akif, podkreślając, że "dekrety szariatu zostały opracowane 1400 lat temu i są wciąż aktualne, a talibowie nic do nich nie dodali". Polityk twierdził też, że kobiety w Afganistanie nie są już nękane, a "mężczyźni już się nie gapią" na kobiety tak, jak miało to miejsce w czasach poprzedniego rządu.

Afganistan. Talibowie zamykają zakłady fryzjerskie i salony piękności

Afganistan. Informatorzy i urzędnicy sprawdzają rynki, szkoły i meczety

Rzecznik ministerstwa wyjaśnił też, że urzędnicy i informatorzy, którzy pracują dla resortu, codziennie monitorują, czy mieszkańcy Afganistanu przestrzegają przepisów. - Chodzą po rynkach, uniwersytetach, szkołach, madrasach i meczetach. Odwiedzają wszystkie te miejsca publiczne i obserwują ludzi. Rozmawiają z nimi, a także ich edukują. Sami monitorujemy te miejsca, ale są też osoby, które nas informują o łamaniu prawa - dodał.

Dr Tim Winter, który jest wykładowcą islamistyki na Uniwersytecie Cambridge, powiedział, że w islamie nie ma spisanego nakazu zakrywania twarzy, a talibowie już teraz mają trudności ze znalezieniem w pismach islamskich czegokolwiek, co wspierałoby ich zasady dotyczące noszenia hidżabu przez kobiety.